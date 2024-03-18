商場地下通道天花板離奇透明　女顧客穿裙或洩春光　商場咁回應…

本港曾有商場因透明玻璃設計而變成走光黑點，令到不少女生擔驚受怕。內地1名男子最近前往雲南昆明1間商場逛街，從地下通道往上看時，發現天花板採用透明玻璃設計，正好處於商場大門前空地，路上人來人往，擔心若有穿裙女子經過，就會變成走光，使用通道人士如果不知情向上望，則被人誤會偷窺，影片隨即引來廣泛討論，涉事商場表示將會進行裝修解決問題。



康先生經過雲紡東南亞商城，使用地下通道期間，發現頭頂天花板竟是透明玻璃，上方則是商場大門前空地，質疑「這裏竟然可以偷窺？」。（網上影片截圖）

綜合內媒報道，康先生本月10日經過雲紡東南亞商城，使用地下通道期間，發現頭頂天花板竟是透明玻璃，上方則是商場大門前空地，質疑「這裏竟然可以偷窺？」，明明通道任人出入，廣場亦是絡繹不絕，途人身穿各種穿着，「從下面走過，一抬頭就能清楚的看到上面的人」，不是面紅耳赤，就是心驚膽戰。康男更指：「害怕抬頭一看，上面的人就下來把我揍。」

透明玻璃下方的通道任人出入。（網上影片截圖）

康男甚至拍攝現場環境，在透明玻璃上「大字型」郁動，的確清晰可見，如果有女士穿裙，就會不慎走光。

影片在網上引發多人討論，涉事商場向當地傳媒表示，玻璃下商店主要售賣珠寶，最初考慮到採光問題，才會採用透明玻璃設計，但近日收到民眾反映後，將會進行裝修，避免出現走光情況。

（綜合）