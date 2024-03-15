福原愛現身記者會證實與江宏傑和解　官司有望落幕

前日本乒乓球手福原愛與前夫江宏傑的離婚爭議仍在延燒，江宏傑更不滿前妻帶走兒子，兩方對簿公堂。福原愛3月15日在東京召開記者會，證實與前夫達成和解。江宏傑的律師代表也有出席。



據台媒15日報道，福原愛現身約3分鐘，在會上簡單發言稱「大家好我是福原愛，感謝大家百忙之中來參加記者會，讓大家擔心了非常抱歉。我和江宏傑達成了和解，接下來會共同合作，希望大家繼續支持關心我們，非常感謝大家。」

律師則讀出江宏傑的信件，內容指「在這裏我要致上誠摯的感謝，關於我在日本所有訴訟，謝謝日本法院能做出公正且合理判斷，另外去年我在這裏召開記者會後，得到很多支持聲音，給我很大鼓勵，最後我想再次感謝日本法院及全體國民，謝謝。」

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福原愛與同為運動員的江宏傑2016年結婚，但福原愛2021年被揭婚內出軌，不論在台灣或日本都形象受挫，兩人離婚收場，結束5年婚姻，她轉往中國市場發展。前夫江宏傑不滿她帶走兒子，向日本法院發起訴訟，並對東京警視廳提出「刑事告發」，警方展開調查。

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