垃圾問題｜紐約市為防鼠患及拾荒者　規定使用有蓋垃圾桶

美國紐約市開啟一場「垃圾革命」，街邊垃圾成堆以致老鼠橫行的景象，或許不久就將成為歷史。



紐約市人口180萬，每年到訪的遊客多達數百萬，城市每天會產生約2000萬公噸垃圾，其中一半以上都是企業製造；每天的垃圾袋如果排成一列，長度將達到43公里。

行人路上常見堆積如山的黑色垃圾袋，吸引大量老鼠啃食。為解決這個問題，紐約市政府正在推行一項改革計劃，自3月初以來，已有超過20萬家飲食店被要求使用硬蓋垃圾箱；到2026年，紐約的住宅樓也將開始使用硬蓋垃圾箱。

在新政策要求下，人們須要把垃圾、回收物等廢品扔進有蓋垃圾箱中，從而防範老鼠並切斷它們的食物源，同時也能阻止拾荒者撕開塑料垃圾袋，尋找瓶罐罐來賣錢。

紐約長年飽受垃圾問題影響，市政府希望，加設有蓋垃圾桶可有助改善街頭衛生。圖為2024年3月29日，紐約時報廣場的電子廣告版顯示要求俄羅斯釋放《華爾街日報》記者的廣告。（REUTERS）

垃圾箱預計佔約15萬個停車位

放置這些垃圾箱需要一定的空間，紐約市預計將因此失去約15萬個停車位。這對很多紐約人來說也許是蠻心痛的，但改革倡導者說，清理垃圾得到的喜人成果可能會沖淡人們的埋怨。

另一方面，垃圾回收也是個重要的改革切入點。紐約目前只有不到10%的垃圾得到回收利用，而有機垃圾的回收利用率只有不到3%。市政府已開始提供專用的堆肥容器，並將從明年開始強制使用。

哥倫比亞大學環境與公共事務教授科恩（Steven Cohen）說，屆時所有食物垃圾都將被回收利用，最終變為堆肥，或者通過厭氧發酵轉化成甲烷或氮肥。

科恩說，對紐約大都會來說，完全適應這種巨大變革可能需要幾年時間，但他相信會看到成效。

本文獲《聯合早報》授權轉載

