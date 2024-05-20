搭飛機乘客首選薑汁汽水　德國研究：空中喝它特別清爽

薑汁汽水（ginger ale）是不少飛機乘客首選的飲料，據稱在飛機上喝薑汁汽水味道更好，且能緩解飛行途中的不適。有醫學研究顯示，在高空環境下，人的味嗅覺會像患感冒般，飲薑汁汽水不但能降低噁心感，還能享受在地面飲用時沒有的清爽口感。



據美國醫學期刊《健康》（Health）5月13日報道，德國研究員弗賴塔格（Andrea Burdack-Freitag）解釋，在機艙低壓與乾燥的環境下，人類的嗅覺、味覺受體作用會降低。

人們在空中的味嗅覺感受能力變得與感冒時相似，柑橘味、鹹味、甜味感受力下降，但苦味、酸味、泥土味感受力則幾乎不變，而且辨別味道的能力會大幅受限。

報道指，鑑於上述情況，機艙的餐飲通常會加重調味，然而包裝食品、飲品的味道無法改變。因此，在高空環境下，乘客不會完全感受到薑汁汽水的甜味，反而會能體驗到平日沒有的清爽口感。

美國醫學期刊《健康》（Health）5月13日報道指，在高空環境下飛機乘客不會完全感受到薑汁汽水的甜味，反而會能體驗到平日沒有的清爽口感。圖為示意圖。（Getty）

除了口味之外，許多人在飛機上要求喝薑汁汽水來幫助緩解胃部不適或避免「暈機」引起的噁心。

胃腸病學家貝德福德（Rudolph Bedford）博士表示，有不少人以為薑汁汽水能緩解不適是因有有「薑」的成份，惟絕大多數薑汁汽水並非以生薑製成，而是以人工調味劑調製。

人們「暈機浪」時喝薑汁汽水能有效緩解不適，原因在於碳酸飲料能降低噁心的感覺。

貝德福德表示，當人們透過打嗝或放屁來「排出碳酸氣體」時，有時可以緩解胃部不適、噁心等症狀。