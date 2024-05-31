遊客為拍富士山夢之橋衝出馬路　臨時柵欄架起　將建高1.8米新欄

位於日本富士山南側山腳、靜岡縣富士市的「夢之橋」陷入遊客人流太多的「打卡之亂」。當局為阻止遊客走出馬路，5月29日在橋上裝上柵欄。外國觀光客帶來的噪音及違規停車等「迷惑行為」，讓當地民眾叫苦連連，富士市政府已在當地豎立勸導看板，也在考量採取增設停車空間等因應對策。



中央政府29日設置的簡易柵欄高度約80厘米，上面也掛上禁止進入告示。管理該處道路的靜岡國道辦公室稱，現時設置的柵欄是暫時性的，會在7月安裝高度約1.8米的圍欄。

富士市政府交流觀光課課長松村岳典說，就在該市成為愈來多遊客造訪的城市時，他們會努力讓大家都能愉快地享受身在富士市的時光。

位在富士山南側的靜岡縣富士市的國道139號、名為「富士山夢之大橋」的景點成為遊覽當地「打卡客」必到之處。

大橋旁有一座行人天橋，人們可走到橋的頂端，便可以壯麗的富士山為背景拍照。天橋下方常大排長龍。

儘管大橋旁有一處供行人使用的天橋，但外國遊客為拍美照，往往直接走進大橋的馬路，甚至在橋中央兩線行車道分隔島站定取景。警察須在附近不斷驅趕他們。

「夢之橋」附近並非景點，附近可供泊車的停車場較少，大批人來到導致違例泊車問題惡化。有外來汽車甚至泊到民居內。有街坊只好自掏腰包購買三角錐，阻止遊客胡亂泊車。

當地民眾也抱怨，約在清晨5、6時便有遊客到大橋拍照，由於橋上跟地面距離較遠，他們溝通如何拍照時常會高聲說話，導致他們一大清早就被吵醒。

大量遊客聚集也導致附近垃圾暴增，這也令街坊相當頭痛。

民眾認為現在夢之大橋的情況跟山梨縣的LAWSON便利店一樣嚴重，呼籲當局好好思考如何處理。

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