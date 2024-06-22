彭博社：Elon Musk疑與女下屬誕第3胎　子女總數夠組足球隊

彭博社6月21日引述知情人士稱，美國電動車生產商Tesla創辦人典行政總裁馬斯克（Elon Musk）與齊利斯（Shivon Zilis）2024年較早時誕下兩人第3名子女。目前外界尚不確定他實際子女人數，但外界已知他至少是11名孩子的父親。



齊利斯效力馬斯克旗下的美國大腦晶片企業「神經連接」公司（Neuralink），任職營運和特別項目總監。

美媒The Verge在6月21日報道，齊利斯現年38歲，她與馬斯克2021年11月已誕下一對雙胞胎，2024年產下的將是兩人第3名小孩。

馬斯克與第一任妻子賈絲廷（Justine Musk）生下5名孩子，之後再與女歌手Grimes誕下3名子女，然後又與齊利斯誕下雙胞胎，加上傳聞中提及的第三胎，他合計至少有11名子女。

彭博社6月21日引述知情人士稱，馬斯克（Elon Musk）與齊利斯（Shivon Zilis）2024年稍早誕下第3名孩子。圖為2024年4月13日，馬斯克在美國加州洛杉磯出席頒獎典禮。（Reuters）

獲授權為馬斯克撰寫傳記的作者艾薩克森（Walter Isaacson）在名為《Elon Musk》的馬斯克傳記中指出，齊利斯原考慮借精受孕，但被馬斯克遊說接受自己為捐精者。她透露，馬斯克非常希望聰明人可以生孩子，因此鼓勵她接受。

齊利斯在書中提到，馬斯克本身已與另外2名女子生孩子，因此原本只預計對方只會為她的雙胞胎擔任像教父般的角色，不過馬斯克則積極關心他們的生活。

馬斯克與齊利斯雖然並非情侶關係，但他們共同撫養孩子的決定源於馬斯克憂慮全球人口下降。

馬斯克與前女友格萊姆斯（Grimes）。（Getty）

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