金正恩頻亮相　臉上「大暗瘡」存在感極高「鬥搶Fo」？

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）6月19日對朝鮮進行國事訪問，當全球都在關注朝俄首腦會談之際，朝鮮最高領導人金正恩面上的一顆「大暗瘡」卻成為韓國媒體聚焦的話題。



本文獲《聯合早報》授權轉載；撰文：姜貴瑛

朝鮮和俄羅斯原本宣布，普京將在18日晚上抵達朝鮮，進行為期兩天的訪問，但普京19日凌晨2時22分才抵達平壤，金正恩親自去迎接。據朝中社等媒體發布的視頻，金正恩早早來到漆黑的機場跑道，背着手在紅地氈上走來走去，等待普京的到來，走路時看起來一晃一晃的。

普京的專機降落在平壤順安機場時，畫面中的金正恩被拍到左面頰上有一顆直徑1厘米左右的大暗瘡，立刻引起韓國媒體的關注。四年前首次被媒體捕捉到的這顆暗瘡，怎麼還未消，反而愈來愈大？

人們普遍認為，從皮膚的狀況能看出身體的一些健康狀況。

圖為2024年6月28日，朝鮮舉行勞動黨第八屆中央委員會第十次全體會議，領袖金正恩出席主持。（KCNA via REUTERS）

專家：或是皮膚良性腫瘤

韓國媒體曾報道，2020年12月第一次發現金正恩左臉長出這顆暗瘡時，沒那麼明顯，2023年6月以後，暗瘡才明顯變大。媒體當時推測，這或是因為2023年5月第一次發射的軍事偵察衛星失敗帶來的壓力所致。

一名皮膚科醫生接受媒體訪問時表示：「僅憑照片很難作出正確的診斷，但從照片來看，他臉上的暗瘡可能是皮角或角化棘皮瘤。簡單來說，皮角大部份是良性的，但角化棘皮瘤治療後的情況有很大的差異，有些會自然治癒，也有因擔心轉移和浸潤等，必須通過手術切除的病例。」

另一名皮膚科專家則說：「這有可能是軟纖維瘤，又稱為皮贅，是一種較為常見的皮膚良性腫瘤。」

2024年6月19日，普京與金正恩在簽署條約後握手（Sputnik/Kristina Kormilitsyna/Kremlin）

金正恩2024年6月19日在平壤會見俄羅斯總統普京（不在圖內）（Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS）

韓國情報當局認為，金正恩患有皮炎。國家情報院2023年5月在國會情報委員會全體會議上作工作匯報時指出：「從2022年底開始，金正恩的手和手臂等部位陸續出現被劃傷的傷口，可能是精神壓力大過敏性皮炎。」

國情院還說，朝鮮正在大量進口萬寶路、鄧希路等外國香煙，以及高級下酒菜。他們正在關注金正恩對酒精和尼古丁的依賴度提高，陷入更嚴重的失眠症惡性循環的可能。

韓國政府相關人士說：「（暗瘡）不治療的理由不得而知，但目前還沒有迹象表明金正恩的健康出現致命性異常。」

大家可能好奇，金正恩的暗瘡和面色，為何如此受到關注？

普京2024年6月19日訪問朝鮮，與金正恩會面（Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS）

2024年6月19日，普京與金正恩在簽署條約後握手（Sputnik/Kristina Kormilitsyna/Kremlin）

嚴重家族病史

朝鮮金氏家族有嚴重的家族病史，金正恩的祖父金日成和父親金正日都死於心肌梗塞，金正恩屬血管疾病高危人群，因此他在2012年執政後一就傳出健康異常的傳言。

金正恩剛上台時，體重約為90公斤，為了效仿祖父金日成，短短幾年內增重至120公斤。媒體曾捕捉到他跛腳和在後腦和手腕貼上醫療用膠布的畫面。韓國情報當局用3D掃描技術分析他的體重，猜測身高1米7的金正恩，目前體重達140公斤。

圖為2018年9月10日，朝鮮平壤一棟政府大樓正面掛上已故領導人金日成和金正日的肖像。（Reuters）

圖為2023年9月9日是朝鮮建政75周年，人們前往萬壽台山崗上的金日成廣場獻花。金日成廣場位於平壤。照片由朝中社在2023年9月10日發布。（KCNA via REUTERS）

有人質疑，朝鮮官媒在發布金正恩的照片時通常會精挑細選，也可以經修圖後公開，如今發布領導人看來焦慮和疲憊的照片，或是當局的一種策略，希望借照片向朝鮮民眾傳達領導人正承受巨大壓力的訊息，呼籲內部團結並支持領導人。

金正恩的健康狀況不僅是一個醫療問題，更是影響朝鮮半島局勢的重要政治變數。朝鮮相關訊息的發布具有高度戰略目的，所以雖然只是顆暗瘡，仍被韓國多方分析。為了解神秘的朝鮮，任何線索都不能放過。

本文獲《聯合早報》授權轉載



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朝鮮領袖金正恩2024年6月19日在平壤設宴招待俄羅斯總統普京（不在圖中）。（Reuters）

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