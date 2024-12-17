大力水手Popeye《丁丁歷險記》問世將達95年　版權保護期1月結束

自1929年亮相的兩個經典卡通人物大力水手（Popeye）與《丁丁歷險記》主角丁丁（Tintin），他們長達95年的版權保護期都將在2025年1月1日到期，屆時將成為美國公有知識產權之一，任何人都將可以自由使用和改編這些角色，無須經過版權持有者的許可或支付版權費，但有某些情況例外。



據報道，大力水手由美國漫畫家西格（E. C. Segar）創作，1929年首次出現在報紙連載漫畫《頂針劇場》（Thimble Theater）中，原本只是一次性出場，後來成為固定角色，漫畫也因此改名《大力水手》。他胳膊粗壯、口齒不清、爭強好鬥。

大力水手（Popeye）是美國經典漫畫及卡通片的主角。（Facebook@Popeye）

就像2023年的米老鼠（Mickey Mouse）及2022年的小熊維尼 (Wennie the Pooh）一樣，只有最初版本的大力水手形象可被自由使用。而卡通版本《大力水手》則從1933年開始、目前仍受版權保護。

由比利時漫畫家艾爾吉（Hergé）創作的經典漫畫《丁丁歷險記》是20世紀歐洲最受歡迎的漫畫之一，其主人公丁丁是一個由圓點組成眼睛、波浪狀線條組成劉海的青少年。漫畫始於比利時報紙《Le Vingtième Siècle》的副刊，後來成為每週特輯。

比利時經典漫畫形象丁丁（Tintin）和他的白色小狗Snowy（法文名Milou）於1929年登場。（tintin.com）

在世界大部分地區，丁丁的版權要到艾爾吉去世後70年、即2053年才到期。要注意的是，丁丁漫畫中的鮮艷色彩與其標誌性紅髮是在亮相多年後才出現，大力水手愛吃的菠菜也一樣，若隨意使用同樣可能有法律爭議。