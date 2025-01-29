蛇年2025｜慶祝乙巳年但聞蛇色變？　4個知識幫你了解這動物

新年將至，在準備慶祝乙巳蛇年的同時，也有不少人害怕蛇這種動物。其實在世界各種文化中，蛇對人類社會都作出重要貢獻。本文將從古今中外4個角度，帶你領略這種動物的可愛之處。



蛇的神聖屬性

被視為華夏文明始祖的伏羲和女媧，就被描述成人首蛇身的形象。圖為唐代《伏羲女媧圖》。（故宮博物院/ 中國國家博物館）

中國神話中被視為華夏始祖的伏羲和女媧，常被描繪成人首蛇身的形象；民間傳說《白蛇傳》，更把白蛇塑造成智慧、勇敢和靈性的形象；四大星宿也有龜和蛇組成的玄武，象徵健康和長壽。

無獨有偶，遠在澳洲的原住民部落，也流傳着彩虹蛇（Rainbow Serpent）的傳說，它是創世神、生命保護神，還向人類提供生命必須的水資源。

維護生態系統平衡

澳洲昆士蘭州黃金海岸萊明頓國家公園，一條沼澤蛇（Hemiaspis signalata）正在曬太陽。（Getty Images）

澳洲以豐富的物種資源而聞名，有200多種陸地蛇類，其中68%沒有毒性。自1788年起，澳洲飽受鼠害困擾，蛇則作為捕食者防止老鼠過度繁殖。

爬行動物學家Damian Lettoof博士表示，蛇是生態系統健康的重要指標，它們的存在和數量取決於整個食物網的穩定性：「周圍若有大型的蛇出現，說明生態系統足夠健康。」

毒液具有醫療價值

2021年2月23日，澳洲拜倫灣野生動物醫院（Byron Bay Wildlife Hospital），一名獸醫護士抱著一條受傷的綠樹蛇。（Getty Images）

蛇令人害怕，尤其是毒液會危害生命，但有研究發現蛇毒有時也能用於治病救人。

澳洲政府表示，非洲黑曼巴蛇（Black Mamba）的毒液提取物具有強效止痛作用；澳洲醫療公司Q-Sera基於蛇毒液研發生產了速效凝血劑RAPClot；墨爾本蒙納士大學（Monash University）的Michelle Yap Khai Khun博士也在研究蘇門答臘眼鏡蛇，以證明其毒液中的細胞毒素可能殺死癌細胞。

蛇肉可做特色美食

蛇羹味道鮮美，性質溫熱，是香港一大特色美食。（攝：陳葦慈）

在香港傳統飲食文化中，有食蛇進補之說。粵菜以眼鏡蛇、金腳帶、過樹榕、三索蛇和百花蛇為「五蛇」，熬成蛇湯，再加入雞肉、鮑魚、冬菇、木耳等煮成羹狀。中醫相信這道蛇羹能補氣血、通經絡及祛風濕，是不少人冬日進補的養生之選。