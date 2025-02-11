英男損失含價值57億元Bitcoin硬碟　擬買起垃圾堆填區「尋寶」

英國威爾斯紐波特（Newport，又稱新港）的39歲IT男豪厄爾斯（James Howells）稱，自己前女友在2013年誤扔了一個裝有目前價值6億英鎊（約57.7億港元）比特幣的硬碟，他認為這筆財富現在埋藏在市政垃圾堆填區。現在他正在考慮在堆填區關閉前購買該地方，以尋回這筆失蹤的財富。



紐波特市議會計劃在2025-26財年關閉並封頂該垃圾堆填區，當局已獲得在部分土地上建造太陽能發電場的規劃許可。豪厄爾斯2月10日表示，聽到關閉計劃讓他「相當驚訝」。

他說：「市議會在高等法院聲稱關閉垃圾堆填區以便我進行搜查將對紐波特居民產生巨大的不利影響，但與此同時，他們卻計劃關閉垃圾堆填區。」

英國威爾斯紐波特（Newport）市議會垃圾堆填區的鳥瞰圖。（Getty Image）

豪厄爾斯過去已多次要求市議會容許他挖掘垃圾堆填區，但市議會未有答應，指挖掘違反規定及破壞環境。豪厄爾斯在2021年1月甚至公開提出「若尋回硬碟把25%金錢分給市議會」的方案，但也未成事。

但而後他表示，如果紐波特市議會願意，他有興趣購買整個垃圾堆填區，並稱已與投資夥伴討論了這個選擇。紐波特市議會目前並未回應。