薩哈部長開會遭性騷擾　男議員直言　她的美胸令人分心

俄羅斯薩哈共和國（Republic of Sakha）議會日前爆發性別歧視爭議，一位男議員大言不慚地承認自己開會不專心是因為猛盯着進行簡報的女部長「美麗的胸部」看，還說他身為「健康的男人」，目光當然會鎖定她「露出來的身體部位」。

每日郵報報道，當時薩哈共和國議會召開線上會議，聽取貿易、投資與企業部長維索基赫（Irina Vysokikh）就低酒精飲料進行報告，但共產黨議員阿莫索夫（Pyotr Ammosov）稱她穿着不莊重，要求倫理委員會考慮一下女性服儀規範：「這當然不好。是的，身為男人的我承認（胸部）確實很美，但還是……」

你認為這樣的穿錯了嗎？點圖放大看二人部分開會片段↓↓↓

從網路流傳照片可見，維索基赫當時明顯穿着很普通的套裝，她也當場怒斥阿莫索夫性別歧視，直稱「我肯定不會跟你討論我的外貌」，卻被同為男性的哥戈列夫議長（Pyotr Gogolev）責備，要她繼續報告、不要評論：「妳無權這樣評論議員，此事會轉給妳的上級。」

不同於阿莫索夫沒被批評，維索基赫遭到消音，只能依稀聽到她持續抗議。有其他議員對維索基赫表示支持，指她的穿着符合規定，一點都不暴露，也坦言數位議員表現出性別歧視。

點圖放大看更多維索基赫照片↓↓↓

儘管阿莫索夫被批「老恐龍」、「粗魯又不着邊際」、「對女性政治人物性騷擾」與「俄羅斯當代性別歧視者」，他仍無意撤回發言或道歉，還說維索基赫根本沒露的胸部不符合他自己的倫理標準：「這沒有衝突，我不過陳述我的看法」，還稱「人們犯錯才會道歉」。共產黨團也發言力挺，指「性別歧視與性騷擾是外界強加的，不應適用西伯利亞」，還稱阿莫索夫無法移開視線「可能是大大的恭維」。

延伸閱讀：東大校園選美參賽者疑被性騷擾 稱遭主辦方羞辱參賽對手卻唱反調（點圖放大↓↓↓）

+ 15 + 15 + 15

延伸閱讀：

媽出門狂歡！3孩反鎖家中活活燒死 鄰居聽慘叫聲卻無力救援

永不忘記！美參議員不挺大選舞弊說法 川普飆罵要他們記著

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】