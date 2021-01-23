澳洲婦驚嚇發現　有人匿居家中假天花　歎冷氣又烤雞「賓至如歸」

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-01-23 17:19

倘若您發現有陌生人住家中假天花，還囂張到在您的廚房烤雞塊，您會怎麼辦？澳洲一名婦女看完醫生返家，發現家中有莫名奇妙的、被擾亂的迹象。她報警後，警員接報到場並發現，室內閣樓門部分打開，以及有人在內生活的證據。不過那位在此生活3周的不速之客已經消失。

這名猶有餘悸的事主，是住在澳洲昆士蘭（Queensland）羅克漢普（Rockhampton）的格林（Monica Green）。

她過去數月已發現家中有不妥，物件擺放的位置改變、有食物不見了，以及閉路攝錄機被關掉。但直到一次她因病提早回家發現，家中後門竟莫名敞開，電視和冷氣也都開着，廚房的焗爐上還有煮到一半的雞塊。

她在接受澳洲《信使郵報》訪問時說：「我感到被侵犯了，我覺得我的私人空間被入侵。我覺得震驚、嚇壞、害怕。」

圖為澳洲婦人格林接受澳洲媒體訪問時講述發現陌生人「寄居」中的經過，並為記者指示出此人匿藏的位置。（澳洲第九台截圖）

她相信疑犯可能在偷取鑰匙後「登堂入室」。案發後她已換鎖。

格林之後一直活在恐懼中，家中小小的聲音都嚇得她發抖。她需要家人前來陪伴她。

她回想起自己不在家的時候，腦內有很多問題打轉：那個人在她家做什麼？有否嘗試傷害她的子女？是否想擄走她其中一名子女？此人會否在夜裏走下來殺死他們一家？

這種名為「寄居」（Phrogging）的行為，在外國並不是罕見的事。疑犯往往會從一個「家」搬到另一個「家」生活。

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