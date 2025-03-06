Balenciaga推出「奢華髮夾」要價$2600　網民嘲：成本1蚊雞人民幣

法國奢侈品牌巴黎世家（Balenciaga）近日推出新品，是一對印有Balenciaga商標的髮夾，不過價格竟然高達2600港元甚至以上，在香港及內地多個平台卻都顯示「庫存緊張」。有內地網民指，不少普通髮夾只賣低至1元人民幣，質疑「收智商稅」，也有網民認為「買得起的人，買的是身份和地位」。



這款BB髮夾名稱是Holli XXL Snap Clip set，在香港巴黎世家官網上分別有黑色、熒光粉（Fluo Pink）和綠松色（Turquoise）3款，價錢由2600港元至2800港元。截至3月6日下午5時30分，官網顯示黑色款只剩一對，熒光粉已經售盡。

網站信息顯示，這款髮夾長9.9厘米、高0.7厘米、寬0.2厘米，材質為鋼鐵，在意大利製造。還特別著名分別有金色、銀色Balenciaga標誌。

有內地網民在微博上指出，這款髮夾與兒時常見的不鏽鋼髮夾並沒有什麼兩樣，甚至後者在淘寶、拼多多等電商平台上只賣1元人民幣。甚至在物美價廉、款式齊全聞名的浙江義烏飾品店，只要幾元錢就能買一斤髮夾。

拼多多賣的髮夾看起來和巴黎世家的產品差別不大......（微博/ @LYN-果子999）

巴黎世家的髮夾在內地網絡上瘋傳，不少網民嘲諷是智商稅：「挺良心的，不坑窮人。」「明明可以直接搶的，卻還送你一對髮夾。」也有網民指「牌子值2599，買的是地位，買的是身份」、「買得起的人，買的是身份和地位，買的是品牌，買不起的，實用就行啦，不用酸」。