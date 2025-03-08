美墨加關係緊張　特朗普：令2026年世界盃更刺激

2026年世界盃將由美國、加拿大及墨西哥合辦，惟三國最近因關稅問題而鬧僵。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月7日表示，三國關係緊張可令賽事變得更刺激。



加拿大環球新聞（Global News）報道，特朗普在白宮會見到訪的國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）時，向傳媒表示美國再次主辦世界盃是一大榮幸，指自己有意到多場比賽觀戰。

特朗普被問到美墨加三國最近關係緊張，會否影響賽事時，指賽事將會變得更刺激，形容「緊張是一件好事」。他同時宣布，華府會成立由自己擔任主席的世界盃籌備小組，協調聯邦政府在賽事期間的安全和規劃。

FIFA主席恩芬天奴3月7日訪問白宮，向美國總統特朗普展示世界冠軍球會盃獎盃。（Reuters）

恩芬天奴認為，籌備小組將會確保來自世界各地的遊客感到安全、快樂及覺得賽事與眾不同。他表示今屆世界盃將會是世上最佳活動，並形容世界盃期間就像每天舉行三場美式足球超級碗（Super Bowl），為主辦國政府帶來巨大安全及物流挑戰。

2026年世界盃將會擴大至48隊參與，期間合共上演104場賽事，其中美國佔78場，加拿大和墨西哥則分別舉行13場，每天最多有6場比賽，而決賽將會於7月19日在新澤西進行。

除了世界盃，加州亦將會在2028年舉辦奧運，是美國自2002年鹽湖城（Salt Lake City）冬季奧運後，當地再次舉行奧運會，亦是特朗普政府任期的另一項全球體育活動。