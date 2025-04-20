太平洋島國引入首批提款機　民眾出糧日銀行排長龍取錢或成絕響

南太平洋島國圖瓦盧（Tuvalu，又譯吐瓦魯）位於澳洲東北部，其國土面積僅有26平方公里，約為香港島的三分之一大小。這個小國在4月15正式啟用首批自動櫃員機（ATM）與電子支付系統，標誌著其金融發展邁出重要一步。



英國《衛報》報道，圖瓦盧人口約為1.2萬，當地居民此前主要依靠國內唯一一家銀行——圖瓦盧國家銀行（National Bank of Tuvalu）辦理銀行業務。

現金交易對於圖瓦盧社會極為重要，當地的餐廳、商店以及日常交易幾乎完全依靠現金。只營業到下午2時的銀行通常在發薪日面臨多人取錢甚至大排長龍的情況，當局為緩解情況與斐濟公司合作，首設5台ATM機與30台流動支付機（POS機）。

不過這些ATM機目前僅供預付卡提款，預料未來還會推出由圖瓦盧發行的扣賬卡（Debit Card），當局期望最終實現海外信用卡可在當地消費與網購功能。

2025年4月15日，圖瓦盧富納富提（Funafuti）圖為總理泰奧（Feleti Teo）在ATM前出席啟動儀式。（X@TechToTesla）

報道引述銀行總經理Siose Penitala Teo指，當局在2021年提出引入計劃，耗資超過300萬澳元（約1487萬港元），只為引入這在主要國家幾乎隨處可見的ATM機。