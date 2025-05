美國性感女星用沖涼水製肥皂出售惹網民負評　她回應：奇怪但很棒

美國性感女星Sydney Sweeney宣告與品牌合作推出限量版肥皂,成份包括她用過的沖涼水,此舉招來網民負評,她則回應指這是最棒的奇怪方式(It's weird in the best way)。



Sydney Sweeney宣告與品牌合作推出限量版肥皂,成份包括她用過的沖涼水,引發爭議(IG@sydney_sweeney)

Sydney Sweeney與品牌Dr. Squatch合作推出這款Sydney's Bathwater Bliss肥皂,品牌5月30日在社交網站帖文指「我們製作一款限量版香皂,裏面注入她真正的洗澡水。為什麼?因為你們一直在問。」

雖然有網民稱要買100塊,但也有不少網民批評指太荒謬、是個笑話,有人稱「親愛的,我喜歡你,但無法明白這件事」,也有人指「想像一下自己心情低落到需要買這東西的程度」。

Sydney Sweeney則回應傳媒指,「當你的粉絲開始向你要洗澡水,你可以忽略他,或把它(洗澡水)變成一塊肥皂。」

她又指這是最棒的奇怪方式,很高興創造一款令人難忘、聞起來很香,也很好用的產品,又指希望這能幫助民眾看清傳統個人護理產品的重要,推動他們走向天然。

現年27歲的Sydney Sweeney屬荷里活新世代性感女星,出演過《真的狠愛你》(Anyone But You)、《毒癮女孩》(Euphoria,又名《高校十八禁》)等影視作品。