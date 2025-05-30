美國性感女星用沖涼水製肥皂出售惹網民負評　她回應：奇怪但很棒

美國性感女星Sydney Sweeney宣告與品牌合作推出限量版肥皂，成份包括她用過的沖涼水，此舉招來網民負評，她則回應指這是最棒的奇怪方式（It's weird in the best way）。



Sydney Sweeney宣告與品牌合作推出限量版肥皂，成份包括她用過的沖涼水，引發爭議（IG@sydney_sweeney）

Sydney Sweeney與品牌Dr. Squatch合作推出這款Sydney's Bathwater Bliss肥皂，品牌5月30日在社交網站帖文指「我們製作一款限量版香皂，裏面注入她真正的洗澡水。為什麼？因為你們一直在問。」

雖然有網民稱要買100塊，但也有不少網民批評指太荒謬、是個笑話，有人稱「親愛的，我喜歡你，但無法明白這件事」，也有人指「想像一下自己心情低落到需要買這東西的程度」。

Sydney Sweeney則回應傳媒指，「當你的粉絲開始向你要洗澡水，你可以忽略他，或把它（洗澡水）變成一塊肥皂。」

她又指這是最棒的奇怪方式，很高興創造一款令人難忘、聞起來很香，也很好用的產品，又指希望這能幫助民眾看清傳統個人護理產品的重要，推動他們走向天然。

現年27歲的Sydney Sweeney屬荷里活新世代性感女星，出演過《真的狠愛你》（Anyone But You）、《毒癮女孩》（Euphoria，又名《高校十八禁》）等影視作品。