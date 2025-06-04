狗狗英國走失36天尋回　遠走160公里+游水過海　船員：以為是海豹

一隻來自卡塔爾、獲英國家庭領養的5歲狗狗Amber在英國走失36天後，終獲尋回，期間牠曾遠走160公里，到過英格蘭南部沿岸城市，並游水過海至對面島嶼，幸最終在一次游泳期間獲船員救起，船員稱「最初一看以為牠是海豹」。



Amber本來是卡塔爾的流浪狗，後來獲當地庇護機構所救，至4月獲英國一個家庭領養，但在4月底抵達倫敦的一天之後，牠便失蹤，雖然該家庭花園有8英尺高（約2.4米）的圍欄，但Amber還是能夠逃出，不知去向。

尋找狗狗Amber的海報（IG@ks_angels_rescue）

當地關注動物組織KS Rescue Angels發起尋狗行動，接獲多達63個目擊到Amber的報告，指牠出現在New Forest國家公園一帶，於是組織便在公園放置食物、設置攝錄機，希望找回Amber。

來自卡塔爾的5歲狗狗Amber在失蹤36天後終獲尋回（IG@ks_angels_rescue）

Amber之後又向西南方行動，穿過國家公園，到達南部海邊市鎮普爾（Poole），更游水抵達對面的白浪島（Brownsea Island），距離約1英里（1.6公里）。

島上有一位好心的女居民目睹這隻流浪狗，每晚放置食物給牠，至第4天，Amber試圖游回英格蘭大陸，終獲一艘船的船員發現，並把牠救起。

狗狗Amber在失蹤期間曾遠走160公里，又游水過海（IG@ks_angels_rescue）

KS Rescue Angels組織創辦人Sam Collins指，「牠游向船，爪子勾住船邊梯子…… 他們（船員）沒法把牠拉上來，因為牠的爪子勾得太緊，所以一個船員跳進水裏，從牠身後把牠推到船上。」

船員Ethan Grant指，最初以為牠是海豹，之後才知道是狗，「你看得出牠在掙扎，所以我們認為需要把牠救起，否則牠就活不下來了。 」

狗狗Amber一度從英國沿海市鎮Poole（上方）游到白浪島（地圖截圖）

經過這36天後，Amber的體重下降不少，幸獸醫評估牠仍然健康。