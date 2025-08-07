網紅Lil Tay滿18歲進軍OnlyFans　聲稱3小時賺800萬｜有片

加拿大網紅Lil Tay憑在社交平台上載攜帶大量現金的照片炫富而走紅。她近日迎來18歲生日，為了慶祝這一天，Lil Tay選擇加入網上成人內容平台OnlyFans。她更表示，在註冊帳戶3小時後，就已經獲得超過100萬美元（約785萬港元）的課金。



加拿大網紅Lil Tay表示加盟OnlyFans3小時已獲得超過100萬美元的課金：

加拿大網紅Lil Tay現時在IG坐擁近581萬位粉絲，在7月29日剛滿18歲當日，就旋即宣布在成人內容平台OnlyFans設立帳戶，訂閱費用為每月19.99美金（約157港元）。

2025年8月7日，加拿大網紅Lil Tay憑在社交平台上載攜帶大量現金的照片炫富而走紅。她近日迎來18歲生日，為了慶祝這一天，Lil Tay 選擇加入網上成人內容平台OnlyFans。她更表示，在註冊帳戶3小時後，就已經獲得超過100萬美元（約785萬港元）的課金。（IG@liltay）

剛開拓新事業不久， Lil Tay在8月3日上傳新照片，分享自己在OnlyFans後台的收益記錄，聲稱在3個小時內就獲得1024298.09美元（約804萬港元）的收入，其中訂閱收入511003美元（約401萬港元）、小費26736美元（約21萬港元）、收費訊息486558美元（約382萬港元）。

+ 1

吸金能力驚人似乎也讓Lil Tay有些飄飄然，她拍片表示：「才兩小時就賺進100萬美元（約785萬港元）。我還是史上最年輕的一個，對那些從我9歲就開始唱衰我的大人們，看看我有多成功。」Lil Tay又奉勸網民不要理會別人的酸言酸語，勇敢做自己。