印度「天降鈔票」惹民眾瘋搶　抬頭一看派錢者竟是牠　已非第一次

猴子搶走人類食物早已不是新奇的事，但這隻來自印度北方邦的猴子，不但搶走了一整袋鈔票，還從樹上灑下來，引發在場民眾瘋搶，受害者欲哭無淚。



根據《News18》報道，事情發生在印度北方邦的多達普爾村（Dodapur），一名私立學校教師在鄉鎮辦公室辦理土地交易時，將一個裝有8萬盧比（約7116港元）現金的袋子放在電單車後座，而當他忙於處理法律問題時，一隻不知道從何而來的猴子將他的後座打開並偷走了錢袋。

印度北方邦的猴子搶走了一整袋鈔票，還從樹上灑下來，引發在場民眾瘋搶。（X@bstvlive）

推測或許那隻猴子因沒找到食物而不悅，牠將整袋錢拿走，並從樹上把錢灑下來，在場民眾聽到動靜都聚集到樹下撿鈔票。

最後該教師只找回了52000盧比（約4626港元），剩餘的28000盧比（約2491港元）可能被當時聚集的民眾拿走了，也可能是被猴子撕碎了。

猴子搶錢已有先例！律師差點丟十萬

當地居民表示，猴子帶來麻煩早已見怪不怪，時常發生背包與文件被偷。類似事件在2021年也發生過，北方邦沙哈巴德（Shahabad）的一名律師被猴子搶走包包，並把包中10萬盧比（約8891港元）四處丟，該律師請求居民們將錢還給他，在一番說服後，民眾幫他將錢找回，可惜最後只找回9萬5千盧比（約8446港元）。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】