健力士世界紀錄慶祝70周年 公布70個未被打破紀錄邀你來挑戰
撰文：王海
來自愛爾蘭的健力士世界紀錄（Guinness World Records）8月27日慶祝70周年，今年隆重其事宣布70個尚未被打破的紀錄名單，邀請全球民眾前來挑戰，其中包括一對情侶在30秒內最多的接吻次數、個人最快踩單車登頂珠穆朗瑪峰的時間以及個人能夠單手握住最多多少顆乒乓球等等。
健力士世界紀錄是一本記載世界之最的工具書，包括天文地理、歷史科學不同領域的世界紀錄等，該書每年均會出版一次。
1951年11月10日，健力士酒廠的總經理比佛爵士（Sir Hugh Beaver）在愛爾蘭打獵時，因為沒打中雀鳥，於是與同性的朋友們爭論到底哪種鳥飛得最快，雙方爭持不下。由於當時的參考資料並不足以回答這個問題，這促使比弗萌生出版一本記載世界之最的書籍。
時至今日，健力士世界紀錄已成為收錄眾多趣怪之最的紀錄。
意大利人Dimitri Panciera擁有在蛋筒上放置最多雪糕球數（125個）的紀錄：
美國人阿巴特擁有製造市面上最大熱狗的紀錄：
擁有世上「最快」烏龜美譽的伯蒂：
如果你也想進行挑戰創下世界紀錄，可以參考健力士官網提供的名單，其中包括在30秒內擊掌最多次、一個月內去最多次咖啡店和最快翻轉十個水瓶等70個選項，以慶祝健力士世界紀錄創立70周年。
