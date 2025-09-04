美國女「全裸開車逃亡」被大批警車包圍對峙4小時　車內還有小狗

美國加州2日上午驚傳一起「全裸追捕」事件，一名全裸女子駕駛福特越野車逃逸，與警方對峙長達4小時，最後才被逮捕。



美國《紐約郵報》報導，洛杉磯警局（LAPD）指出，當地居民一早報案稱，有1名女子全裸尖叫，並涉嫌攻擊他人，警方趕到現場，女子隨即駕駛一輛福特野馬（Ford Bronco）逃逸，車內還有一隻小狗。

美國加州2日上午驚傳一起「全裸追捕」事件，一名全裸女子駕駛福特越野車逃逸，與警方對峙長達4小時，最後才被逮捕。（YouTube@FOX 11 Los Angeles）

點圖放大瀏覽：

+ 17

警方出動巡邏車、裝甲車包圍女子，並布設破胎器阻止她再度逃逸。過程中，該女子一度從車窗丟出一把鐵鎚，拒絕下車。

一名警官透露：

我們當時非常擔心現場安全，因為她情緒高度不穩。

為平息情勢，警方還請來心理健康專家介入，最終在警方警告將發射催淚瓦斯後，該女子才爬出車窗，全身仍赤裸，她現身後立即被警方用白布包裹身體，之後帶回拘留。警方發言人表示：

她是在沒有造成進一步傷害的情況下被安全帶走的。

事後，女子的福特越野車與她的小狗，被一起遭警方移走。

而在不到2週前，洛杉磯北部才發生另一場鬧劇，美國饒舌歌手納斯小子（Lil Nas X）僅穿白色三角褲在街頭遊走，最終因涉嫌襲警遭逮捕，並被控4項重罪。

【延伸閱讀】5火辣女遊客於希臘古蹟「脫衣半裸跳鋼管舞」影像瘋傳 下場曝光（點圖放大瀏覽）：

+ 13

延伸閱讀：

93閱兵陸網嗨翻 佛心公司放「有薪假」讓員工在家看直播

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】