流傳多年「徒手驗日本鈔票真偽」方法　實測結果及背後原理曝光

港台民眾喜歡去日本玩，但你知道關於日本鈔票的辨別方法嗎？



一名網友在Threads上驚訝分享，將日圓放平在手掌上，如果是真鈔，鈔票的四角就會翹起，這個發現引發網友們的討論，而這其實是因為日本紙幣的特殊材質所致。

該名網友在Threads上發出影片，他將一張日圓鈔票放在手掌上，過了不久後，鈔票的四角翹起，引起身旁的友人一陣驚呼。

網友們看了也紛紛留言表示：

「結論是！日圓是用柴魚做的」

「我就說為甚麼日圓會捲起來！放皮包都沒事為什麼放手上就會捲起來」

「原來名店排隊是因為……老闆：『後面等等，我還在驗鈔』。」



徒手能檢驗真鈔？日圓特殊材質曝光

事實上，這個冷知識已經在網路上流傳多年，會有這個現象，主要是日本紙幣製作時有許多磁石粉末的成分，這不僅讓鈔票不容易髒，也讓紙幣有放在手掌上，會因為手掌的溫度而彎曲的現象發生。

除了這個特色，日本的紙幣也設有許多「防偽」關卡，因此日圓也相當難偽造。日本銀行網站介紹，如果是1萬元的紙幣，就設了11種防偽關卡，包括浮水印、超精密畫線、凹版印刷、全息影像、透光條紋圖案、隱藏圖案、珠光油墨、微型文字、特殊發光油墨、深凹版印刷等，相當細心。

