日本旅遊「信用卡陷阱」3日遇4次！旅日達人提醒別這樣做：會變貴

旅日達人林氏璧18日在臉書分享自身經驗，指出在日本刷信用卡時，遇到「DCC（動態貨幣轉換）」的機率比想像中更高。



他在這次旅程的後半段因多半信用卡與電子支付回饋額度用盡，改刷額度較高的VISA卡，短短3天內就有4次被要求選擇以日圓或台幣結帳的情況，他特別提醒：

別手癢去按台幣啊！

旅日達人林氏璧在臉書上分享的照片（Facebook@日本自助旅遊中毒者）

旅日達人林氏璧在臉書上分享的照片（Facebook@日本自助旅遊中毒者）

旅日達人林氏璧在臉書上分享的照片（Facebook@日本自助旅遊中毒者）

林氏璧指出，許多旅客可能會誤以為選擇台幣較方便，但事實上這會多付一筆「隱形手續費」。他特別強調：「我知道你們很愛台灣，但遇到這種情形請按日圓！別手癢去按台幣啊！」

他也分享兩個心得：

1. 和金額似乎有關，低額消費幾乎不會跳出DCC選項；

2. 不是只有插卡會跳出DCC選項，感應式也會跳出來。



林氏璧還列出這趟旅行中實際遇到的案例，像是在炭燒鰻富士有樂町店刷卡時，若選台幣結帳手續費高達4.5%，若選擇日圓結帳，實際省下208元台幣（約53港元）。在西銀座百貨Samantha Thavasa消費，若選台幣結帳手續費為3.99%，選日圓結帳後省下583元台幣（約149港元）。在BicCamera有樂町店也遇到選台幣4.5%手續費，選擇日圓支付省下178元台幣（約45港元）。

他補充說明，以上金額還未考慮VISA的1.5%刷卡手續費，以及卡片本身的4.5%回饋，實際上應該仍可「淨賺3%」。林氏璧提醒，若選擇台幣結帳，交易將不被視為海外消費，因此也會失去回饋，差距更為明顯。

【延伸閱讀】日本旅遊注意｜租車「做一事」竟被罰40萬日元！夫妻遊客疑被敲詐（點圖放大閱讀）：

+ 14

延伸閱讀：

外送鹹酥雞一定要點這3樣！Uber Eats南臺灣3縣市限定 滿額8.8折開吃

限時買1送1！先喝道「小王子主題杯」登場 鑰匙圈、保冷袋免費帶回家

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】