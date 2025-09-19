梅拉尼婭凱特見童軍　兒童天真問第一夫人：你是下一個王妃嗎

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）訪問英國，梅拉尼婭9月18日與英國王儲妃凱特（Catherine, Princess of Wales）一同出席與童軍會面的活動，期間遇到不少兒童天真發問，既有小朋友問凱特「會否戴王冠」，也有小孩問梅拉尼婭「你是下一個王妃嗎？」



這些兒童介乎4至6歲，根據英國《電訊報》報道，一名小朋友問凱特會否戴王冠（crown，屬王權象徵），凱特回答稱，她有時會戴上冠冕（tiara，屬裝飾），也只會在晚間活動戴上。

2025年9月18日，英國王儲妃凱特（左一）與美國第一夫人梅拉尼婭（右二）出席活動，與小孩子見面（Reuters）

另有一名孩子向梅拉尼婭發問「你是下一個王妃嗎？」（Are you the next princess?）這位第一夫人報以笑容，作出手勢指向凱特，並說道「她（凱特）是這裏唯一的王妃。」（she's the only Princess here.）

凱特則向該名孩子稱，梅拉尼婭是位非常重要的人物（very important person）。

+ 3

據英媒報道，凱特當天用蜂蜜三文治招待這班小朋友，該些蜜糖正是來自她養的蜜蜂，她近來在王室大宅安墨堡（Anmer Hall）內養蜜蜂，成為她的愛好。

2025年9月18日，英國王后卡米拉（Queen Camilla，左）帶梅拉尼婭參觀王室圖書館（Pool via REUTERS）

在9月18日較早時間，英國王后卡米拉（Queen Camilla）則帶梅拉尼婭參觀王室圖書館。