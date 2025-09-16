美媒指梅拉尼婭經愛潑斯坦模特經紀識特朗普　收律師信撤報道致歉

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關係掀起關注之際，美媒引述一名記者報道稱，第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）是透過一名與愛潑斯坦有關聯的模特經紀人認識特朗普。梅拉尼婭周一（15日）公開一封致歉信，當中提到美媒已撤回相關報道並向梅拉尼婭道歉。



梅拉尼婭在X發布一張圖片，這是來自《每日野獸》（Daily Beast）的道歉信。《每日野獸》稱：「本媒體近期發布題為《作者稱：梅拉尼婭深度捲入愛潑斯坦醜聞》的報道，內容基於對沃爾夫（Michael Wolff）的採訪。經反思，我們認定這篇文章不符合採編標準，現已從所有平台撤下。」

聲明稱：「應第一夫人律師來函要求，本媒體還刪除《每日野獸》播客節目《特朗普愛潑斯坦醜聞持續發酵》中涉及第一夫人的部份內容，第一夫人指出其暢銷著作《梅拉尼婭》才是她人生故事的權威記錄。我們向第一夫人及讀者致歉。」

特朗普與梅拉尼婭怎麼認識？

根據2024年出版的自傳《梅拉尼婭》，梅拉尼婭與特朗普相識於1998年9月在紐約Kit Kat Klub舉辦的一場時裝周派對上。

2000年2月12日，美國佛羅里達州棕櫚灘，房地產開發商特朗普（Donald Trump，左一）和他當時的女友（未來妻子）梅拉尼婭（Melania Knauss，左二）、金融家愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，右二）和英國社交名媛馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell，右一）在海湖莊園舉行的一個派對上合影。（Getty）

究竟講過甚麼？

《每日野獸》上週引述美國傳媒人沃爾夫報道，梅拉尼婭是透過與愛潑斯坦相關的模特經紀人與丈夫特朗普相識。

沃爾夫在《每日野獸》節目《特朗普愛潑斯坦醜聞持續發酵》上接受《每日野獸》首席內容總監Joanna Coles時稱：「（梅拉尼婭）深度參與這段與愛潑斯坦的關係。其中涉及模特圈內幕，她被一名與特朗普和愛潑斯坦都有關聯的模特經紀人引薦。她就是這樣被介紹給特朗普的，愛潑斯坦與她相熟。」

《每日野獸》其後以《作者稱：梅拉尼婭深度捲入愛潑斯坦醜聞》為題，引述上述沃爾夫言論作出報道。

美國傳媒人沃爾夫（Michael Wolff）著作《烈燄與怒火：特朗普白宮內幕》大爆白宮內幕，開售不足兩週銷量累計已近50萬本。 （路透社）

Michael Wolff說法可信嗎？

霍士新聞指，沃爾夫的報道風格及其在新聞行業的可信度長期受到質疑。2018年，他接受電視節目主持人馬艾（Bill Maher）採訪時稱，他掌握特朗普婚外情的證據，並稱其白宮揭秘著作《Fire and Fury》結尾處藏有其情婦身份的線索。

有讀者發現某些段落似乎影射時任美國駐聯合國大使黑利（Nikki Haley），黑利直斥這一暗示「令人作嘔」且「極度冒犯」。

沃爾夫之後接受《Morning Joe》採訪時否認曾暗示黑利與特朗普有染，卻又表示「發現她否認未被指控的事令人費解」，導致主持人Mika Brzezinski指責他「拿詆毀女性取樂」並突然終止訪談。