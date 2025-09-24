用ChatGPT幫忙選號碼　美國女中樂透大獎　竟決定用獎金做這件事

美國維珍尼亞州一名女子用ChatGPT幫忙選號，幸運贏得150,000美元（約117萬港元）大獎。



然而善良的她卻不打算獨享這筆錢，選擇把所有獎金捐給慈善機構。

居住在維珍尼亞州Midlothian的女子凱莉（Carrie Edwards），9月8日購買的彩券5個號碼中了4個，再加上威力球號碼，讓她贏得50,000美元（約39萬港元），由於她當初還花了1美元添購Power Play選項，成功讓獎金翻倍，總共贏得150,000美元。

凱莉領獎時表示，其實她平時沒有在買樂透，當初是好玩請ChatGPT幫忙選號，沒想到2天後被通知中獎：

我當時正在開會，看到手機訊息顯示中獎時，還以為是詐騙。

幸運贏得大獎，凱莉卻決定要把獎金分給更有需要的人：

當我發現自己中獎時，我立刻知道自己該怎麼做，我要把這筆錢捐出去，因為我已經獲得太多祝福，我希望能成為一個榜樣，讓其他人明白，當你獲得恩典時，我們也能分享給別人。

凱莉計畫把獎金捐給3個慈善機構，分別是針對額顳葉失智症進行研究的AFTD協會、確保食品公平消費的農場Shalom Farms，與海軍陸戰隊救濟協會Navy-Marine Corps Relief Society，以紀念曾是飛行軍官的父親。

