賽場上的英雄舉動　眼見對手馬匹失控　騎師為救人放棄爭勝｜有片

美國賓夕法尼亞州馬場9月24日發生意外事件，騎師Abner Adorno手持的韁繩斷掉，馬匹衝向外攔，幸有同場另一騎師Mychel Sanchez為救人放棄求勝，策騎馬匹追上並協助對方將馬匹拉停，化解危機，他事後稱當時「我必須做點什麼...... 我從他臉上看出他有多麼困難。」



據賽馬新聞網站Paulick Report報道，Abner Adorno當時策騎1號馬匹Sole Lute在第一個彎道附近遇到麻煩，他的韁繩斷掉，馬匹從內側衝出，穿過賽場跑向外欄，此時正策騎7號馬匹Dark Devil的Mychel Sanchez聽到身後有人大叫，意識到有問題發生。

Mychel Sanchez指「我們都向護馬師（outrider，負責抓住失控馬匹的人員）大叫，但他們無法及時反應，或未能看到我所見到的情況...... 我必須做點什麼，不僅因為他是我們的好朋友、丈夫和父親，更因為我從他臉上看出他有多麼困難。」

本來排在第3位的Mychel Sanchez放棄求勝，策馬奔向外欄，然後把自己的馬匹跑到Abner Adorno坐騎的前面，以協助對方失控的馬匹放慢速度。

Mychel Sanchez事後稱「我很高興他安全回家。他很感激，還有他家人和朋友…… 在這種情況，我想是上帝指引我去幫助他，如果我不跑去幫助他，我不能原諒自己，因為我知道自己可以做到，否則他和馬都會出事。」

另一騎師Andrew Wolfsont在社交網站發文讚賞Mychel Sanchez，稱「他今天把同伴騎師的生命放在首位，我對此表示敬意。」

事後賽會也決定把Mychel Sanchez策騎的馬匹列為非參賽，向投注者退款。