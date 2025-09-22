日本豐明市通過條例　促市民適當控制玩手機時間　創全國首例

日本愛知縣豐明市議會9月22日通過一項破天荒條例，促請所有市民除工作或就學外，將每日使用智能手機的時間控制在2小時內。該條例10月1日正式生效，雖屬指引性質並無具體罰則，仍在日本網絡上引起熱議。



《每日新聞》22日報道，豐明市8月20日提出有關條例，指市政府憂慮過度使用智能電話對生活及健康帶來負面影響，而且亦減少家庭成員之間的溝通，因此希望透過條例，要求全市大約6.8萬名居民在工作或學習以外的空檔時間，將使用智能電話或平板電腦的時間控制在每天2小時內，而小學生或以下及未滿18歲的中學生的使用時間亦分別不應超過晚上9時及10時。

2025年7月6日，綜合日媒報道，「智能手機失智症」是指過度使用智能手機導致記憶力和注意力下降，並出現類似癡呆症狀的疾病。日本近日開設首間「智能手機失智症門診」在金町車站前神經科診所（東京都葛飾區）開業。院方更列出8項病徵，假如你出現其中至少3項，建議盡早求醫。（網絡圖片）

當局強調條例並沒有任何罰則，而在公布後，市政府接獲超過300個意見電話或電郵，有反對的意見認為此舉剝奪個人自由和權利，而且不應干涉家庭事務；支持者則覺得有需要採取措施打擊沉迷手機的情況。

豐明市長小浮正典強調，市政府無意限制民眾權利或加設義務，而且希望以此為契機，為每個家庭帶來溝通機會。他早前表明提案僅屬指引，每位公民的生活狀況各不相同。市政府鼓勵每位公民參考這些「指引」，重新考慮自己的時間安排，包括所需的睡眠時間、整體生活方式（例如，飲食和運動）、學習、在家庭中的角色以及與家人的溝通。

2022年1月10日，日本東京，身穿傳統和服的年輕女子在淺草寺慶祝成人節時用智能手機記錄自拍。（Getty Images）

今次是日本首次有地方通過針對所有居民的限制玩手機時間條例，四國香川縣過往曾通過限制網上遊戲時間的條例，但它只以兒童為對象。