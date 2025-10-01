70歲舉105公斤槓鈴？　印度「舉重媽媽」患關節炎後健身走紅網路

105公斤的槓鈴恐怕大多數人都難以承擔的重量，但來自印度哈里亞納邦（Haryana）的Roshni Sangwan絕非「大多數人」。這位現年70歲、育有三個孩子的老婦因換上關節炎而開始健身訓練，近來在印度社交平台走紅，人稱「舉重媽媽（Weightlifter Mummy）」。



據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報道，Roshni2022年確診膝蓋關節炎，這在她這個年紀（當時68歲）的老人中十分常見，疼痛令她難以正常站立或行走，而且病症會會隨時間逐漸惡化。醫生建議Roshni進行物理治療、避免做太多家務和走樓梯， 但她的兒子Ajay Sangwan認為這並非長久的解決方法。

當時從事運動產品出口的Ajay熱衷健身，擁有健身教練資格，他極力勸說Roshni通過健身鍛鍊。Roshni最初也十分猶豫，甚至不由得反問：「健身？你見過我這個年紀的人去健身房嗎？」

隨着時間的推移，此前從未踏入健身房一步的Roshni逐漸喜歡上鍛鍊，堅持每天訓練。Ajay也決定放下手中的工作，全職做Roshni的健身教練，但就連他也不曾預料自己年屆70的媽媽會變得如此強壯——如今，她已經可以做105公斤的舉重、60公斤腿部推舉和40公斤深蹲，甚至還定期進行划船、騎單車等其他運動。

Roshni將自己三年來的經歷記錄在Instagram上，如今已經有超過11萬追蹤者，她身穿印度女性傳統服飾在健身房舉重的影片，也獲得上百萬人點讚。