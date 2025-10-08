史上最貴便利店商品　韓國CU售出「40萬威士忌」　震驚母公司

便利商店史上最貴的商品誕生！韓國大型連鎖便利商店CU於中秋節推出「格蘭冠 65 年」（Glen Grant 65 Years）的高檔威士忌酒，售價高達7,500萬韓元（約40.97萬港元）。沒想到商品真的能賣出去，連CU母公司BGF都感到震驚，創下目前全球便利商店售價最高商品的新紀錄。



根據產品官網介紹，上述威士忌酒以蘇格蘭的單一麥芽釀造，全球只有151瓶。其靈感源自花朵的生命週期，從幼苗萌發，到逐漸成熟，最終在滋養下茁壯成長。

綜合韓媒報導，這瓶「天價酒」的購買者為一名30多歲的男性，他是一名威士忌愛好者，透過CU的手機APP下單，再直接配送至顧客指定地點。

值得一提的是，先前的紀錄也是由 CU 創下，該便利商店於2021 年成功出售價值 1,600 萬韓元（約8.73萬港元）的移動住宅。

BGF表示，當初推出這項商品時，並未預期能夠成功賣出，沒想到最終真的賣了出去。值得一提的是，先前的紀錄也是由CU創下，該便利商店於2021 年成功出售價值 1,600 萬韓元（約8.73萬港元）的移動住宅，這次CU也成功將紀錄翻4倍。