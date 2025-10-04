韓國14機場暫停罷工 仁川機場員工稱續抗爭 勢影響中秋節出遊
撰文：王海
出版：更新：
韓國媒體10月4日（周六）報道，代表14間機場工人的工會決定暫停罷工，但主要機場仁川國際機場的員工則表示，他們將繼續無限期罷工。外界憂慮工會的工業行動將影響韓國中秋節期間的出行。
據韓國時報（Korea Times）報道，來自14間機場的員工表示，他們將恢復工作至本月14日，屆時總統辦公室將與韓國國營機場公司（Korea Airports Corporation）的官員會面，並就此議題進行談判。
機場員工在一份新聞稿中表示：「如果政府和相關機構在談判後未能採取負責任的行動，我們將於10月15日恢復大罷工。」
位於首爾西部的仁川國際機場工會工人將在韓國中秋假期（3日至9日，本周五至下周四）期間繼續全面罷工。
據報道，來自15個機場，約1.5萬名工會的工人1日（周三）發起無限期罷工，包括負責跑道維修、消防和維護電力的勞工。
工人主要訴求包括要求改善工作條件，例如更寬鬆的工作時間安排，並誓言將罷工直至他們的訴求得到滿足。
韓國數據中心起火癱瘓政府網絡 故障應急組公務員跳樓亡韓國保守團體10.3下午舉行集會 警方禁止使用反華口號遭法院駁回韓國團體抗議對華旅行團試行免簽 總統：「反外國人」示威應杜絕韓國警方禁集會使用歧視性反華口號