英國間諜案起訴撤銷　施紀賢否認官員涉及參與審判

英國前議會研究員卡什（Christopher Cash）和貝里（Christopher Berry）此前被指控在2021年12月至2023年2月期間，收集並向中國提供有損國安和利益的資訊，兩人均否認指控；至去年9月，檢察官撤銷對兩人的指控。英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）日前否認有任何政府部長涉及間諜案審判失敗一事。



綜合英媒報道，根據英國《官方保密法》（Official Secrets Act），任何被指控從事間諜活動的人，只有在其傳遞的訊息對「敵人」（enemy）有用的情況下，才會被起訴。但此前的執政保守黨雖將中國稱為「競爭者」及「劃時代的挑戰」，但從未稱其為存在威脅的敵人。

英國前議會研究員卡什（Christopher Cash，左）和貝里（Christopher Berry，右）此前被指控在2021年12月至2023年2月期間，收集並向中國提供有損國安和利益的資訊。（Getty）

該案的審判失敗導致首相府、前保守黨政府、皇家檢察署相互之間指責。首相施紀賢、工黨政府的部長，以及國家安全顧問鮑威爾（Jonathan Powell）均被指控參與審判的撤銷。

圖為2025年9月30日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）在工黨年會發表主題演講。（Reuters）

施紀賢堅持認為，現任政府只能依據前任政府的評估，而不能進行追溯性修改，而此前保守黨政府評估將中國稱為「劃時代的挑戰」。施紀賢回應稱：「我可以非常明確地告訴大家，自本屆政府執政以來，在涉及此議題的法庭呈堂證據相關決策中，沒有任何部長參與其中。」