傷風感冒發作？英研究：吃薄荷糖有助減輕徵狀

大家面對傷風發作，基本上都是飲用大量清水，並要有足夠休息。英國最近有研究就發現，吃薄荷糖可以有助緩和傷風徵狀。



天空新聞（Sky News）10月14日報道，威爾斯卡迪夫大學（Cardiff University）的科學家最近在《World Journal Of Pharmacy And Pharmaceutical Sciences》發表研究報告，他們監測81名參與研究學生的健康，在長達10週的研究期間，其中17人出現輕微傷風情況。

研究人員於是向當中6人分發薄荷糖、另外6人則獲拖肥糖（又稱太妃糖），餘下5人就甚麼都沒有給。至於另外64名健康正常的參加者，其中21人都是吃薄荷糖、22人獲安慰劑，21人甚麼都沒吃。

所有參加者之後接受情緒、表現及反應時間的測試，結果顯示傷風患者的反應比較緩慢，警覺性亦較低。不過研究同時發現，無論是傷風患者還是健康一群，吃薄荷糖的參加者的警覺性都有增加。

卡迪夫大學的研究發現，無論傷風患者還是健康人士，吃薄荷糖都有助增加警覺性。（Getty Images）

領導研究的史密斯（Andy Smith）指出，人們患上呼吸道感染疾病時，他們很有可能感到心神不安，影響表現及減低警覺性。而蒸氣一直對治療有效，過往的研究亦顯示薄荷等芳香植物對患病或健康的身體發揮作用，因此認為薄荷糖有助減輕普通傷風及徵狀產生心神不安的想法看起來有道理。

史密斯表示研究結果反映，假如身體不適時，用簡單的方法就可以改善健康，而在傷風時吃薄荷糖就是其中一個方法。