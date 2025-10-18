日本麥當勞聯手街頭霸王新廣告　阿隆出波動拳推豬柳蛋漢堡｜有片

日本麥當勞與經典遊戲《街頭霸王》首度合作，將於10月22日起限時推出聯乘商品。這次合作以「街頭霸王漢堡」為主題，推出三款與三位街霸經典角色有關的漢堡。它們分別是代表阿隆的「焦蒜蛋黃醬照燒豬柳蛋漢堡」、春麗的「沙津醬油淋雞漢堡」以及Ken的「三重芝士漢堡」。為宣傳這次活動，麥當勞更發布三款廣告，將多位經典街霸角色與麥當勞的經典美食元素完美揉合，視覺效果相當吸引。



日本麥當勞推出期間限定街頭霸王漢堡，以下是阿隆為主角的宣傳廣告：

從影片可見，阿隆開首就使出絕招波動拳，推出一個豬柳蛋漢堡。他其後進入戰鬥畫面，與另一角色豪鬼過招。豪鬼射出類似蒜頭的招式，與阿隆的豬柳蛋漢堡波動拳相撞後，形成全新的焦蒜蛋黃醬照燒豬柳蛋漢堡。

以春麗為主角的宣傳影片：

在另一段廣告中，春麗則與綽號「軍佬」的古烈對壘。春麗使出八裂腳迎戰古烈的多重腳刀，兩者相撞後併發出沙津醬油淋雞漢堡。

以阿Ken為主角的宣傳影片：

在第三段廣告中，阿Ken就與綽號「將軍」的貝卡交戰。阿Ken使出昇龍拳應付貝卡的攻擊，兩者相撞後併發出三重芝士漢堡。