英王查理斯三世與哈里王子有望破冰？英媒：兩人助理會面「和談」

英國哈里王子（Prince Harry，Duke of Sussex）和妻子梅根（Meghan Markle, Duchess of Sussex）自2020年1月辭去王室成員職務，與英國王室的關係就急轉直下。據英國媒體報道，哈里王子在英王查理斯三世（King Charles III）抗癌期間向其伸出橄欖枝。哈里王子的助理近日與王室高級官員舉行會面，談到哈里希望與家人「建立更定期聯絡的路線圖」（roadmap for more regular communication）。



英國《每日鏡報》7月14日報道，哈里王子的高級助理們表達了哈里的意願，在未來避免利用媒體公開「伏擊」王室成員，以便與罹患癌症的父親查理斯三世能夠保持定期聯絡。

據報道，哈里王子的首席通訊總監Meredith Maines與查理斯的通訊秘書Tobyn Andreae 9日（上週三）在倫敦舉行會面，雙方都表示希望建立家人之間「更定期溝通的路線圖」的願望。

2019年9月26日，英國哈里王子在博茨瓦納喬貝國家公園（Chobe National Park）訪問了由慈善機構 Sentebale 運營的卡薩內（Kasane）衛生站。（Getty Images）

美國消息人士告訴《每日鏡報》，儘管這次會面屬非正式，但討論了幾個關鍵問題。

報道指，雙方討論的議題包括：在未來涉及王室即將開展的項目，雙方向對方提供預先簡報或禮節性通知；雙方同意避免在敏感時期披露仍未對外界披露的信息；雙方透過協調以避免哈里王子夫婦與白金漢宮之間出現任何「敘事衝突」（clashing narratives）。

據報道，哈里王子希望能夠更直接地得知父親的癌症治療情況，此前他曾表示父親不願與他交談。今年5月，哈里王子在接受BBC採訪時，情緒激動地表示，他「希望與王室和解」。

英國王室：圖為2021年9月25日，英國哈里王子和夫人梅根在美國紐約中央公園舉行的2021年Global Citizen Live音樂會上亮相。（Reuters）

哈里王子當時指，國王「因為這些（哈里）的保安問題不願與我說話」，但他不想再吵下去，也「不知道我父親還能活多久」。

報道指，儘管查理斯一直希望與哈里和解，但哈里的哥哥威廉（Prince William）對此有所保留。

知情人士表示：「英國王室與哈里和梅根之間的問題在於信任。自從兩夫婦搬到北美以來，英國王室對他們能否保守秘密或不公開批評的能力完全失去信心。雙方如希望修好，必須重建這種信任，而哈里王子的團隊知道責任在他們身上。公爵團隊明確表示，如果要修復關係，雙方需要製定更定期溝通的路線圖。」

2025年7月15日，英國哈里王子（Prince Harry，左）和妻子梅根（Meghan Markle，不在圖中）自2020年1月辭去王室成員職務，與英國王室的關係就急轉直下。據英媒報道，哈里王子的助理近日與王室高級官員舉行會面，談到哈里希望與包括英王查理斯三世（King Charles III，右）的家人建立「更定期聯絡的路線圖」。（Getty）

哈里的團隊又指：「英國王室和哈里之間也需要在活動時間安排上更加開放，並停止突然發布公告的做法。」

哈里王子夫婦過去多次被指責在王室關鍵時刻發布消息。梅根在尤金妮公主（Princess Eugenie）的婚禮上透露她懷有第一胎的喜訊。 2022年，當威廉和凱特（Catherine，Princess of Wales）抵達紐約訪問美國時，哈里夫婦的Netflix影集預告片也隨之發布。

報道多次提到，儘管查理斯三世願意與哈里和解，但熟悉王室事務人士表示，威廉王子卻並非如此，他對哈里夫婦極度不信任。