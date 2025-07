英王查理斯三世與哈里王子有望破冰？英媒：兩人助理會面「和談」

英國哈里王子(Prince Harry,Duke of Sussex)和妻子梅根(Meghan Markle, Duchess of Sussex)自2020年1月辭去王室成員職務,與英國王室的關係就急轉直下。據英國媒體報道,哈里王子在英王查理斯三世(King Charles III)抗癌期間向其伸出橄欖枝。哈里王子的助理近日與王室高級官員舉行會面,談到哈里希望與家人「建立更定期聯絡的路線圖」(roadmap for more regular communication)。



英國《每日鏡報》7月14日報道,哈里王子的高級助理們表達了哈里的意願,在未來避免利用媒體公開「伏擊」王室成員,以便與罹患癌症的父親查理斯三世能夠保持定期聯絡。

據報道,哈里王子的首席通訊總監Meredith Maines與查理斯的通訊秘書Tobyn Andreae 9日(上週三)在倫敦舉行會面,雙方都表示希望建立家人之間「更定期溝通的路線圖」的願望。

2019年9月26日,英國哈里王子在博茨瓦納喬貝國家公園(Chobe National Park)訪問了由慈善機構 Sentebale 運營的卡薩內(Kasane)衛生站。(Getty Images)

美國消息人士告訴《每日鏡報》,儘管這次會面屬非正式,但討論了幾個關鍵問題。

報道指,雙方討論的議題包括:在未來涉及王室即將開展的項目,雙方向對方提供預先簡報或禮節性通知;雙方同意避免在敏感時期披露仍未對外界披露的信息;雙方透過協調以避免哈里王子夫婦與白金漢宮之間出現任何「敘事衝突」(clashing narratives)。

據報道,哈里王子希望能夠更直接地得知父親的癌症治療情況,此前他曾表示父親不願與他交談。今年5月,哈里王子在接受BBC採訪時,情緒激動地表示,他「希望與王室和解」。

英國王室:圖為2021年9月25日,英國哈里王子和夫人梅根在美國紐約中央公園舉行的2021年Global Citizen Live音樂會上亮相。(Reuters)

哈里王子當時指,國王「因為這些(哈里)的保安問題不願與我說話」,但他不想再吵下去,也「不知道我父親還能活多久」。

報道指,儘管查理斯一直希望與哈里和解,但哈里的哥哥威廉(Prince William)對此有所保留。

知情人士表示:「英國王室與哈里和梅根之間的問題在於信任。自從兩夫婦搬到北美以來,英國王室對他們能否保守秘密或不公開批評的能力完全失去信心。雙方如希望修好,必須重建這種信任,而哈里王子的團隊知道責任在他們身上。公爵團隊明確表示,如果要修復關係,雙方需要製定更定期溝通的路線圖。」

2025年7月15日,英國哈里王子(Prince Harry,左)和妻子梅根(Meghan Markle,不在圖中)自2020年1月辭去王室成員職務,與英國王室的關係就急轉直下。據英媒報道,哈里王子的助理近日與王室高級官員舉行會面,談到哈里希望與包括英王查理斯三世(King Charles III,右)的家人建立「更定期聯絡的路線圖」。(Getty)

哈里的團隊又指:「英國王室和哈里之間也需要在活動時間安排上更加開放,並停止突然發布公告的做法。」

哈里王子夫婦過去多次被指責在王室關鍵時刻發布消息。梅根在尤金妮公主(Princess Eugenie)的婚禮上透露她懷有第一胎的喜訊。 2022年,當威廉和凱特(Catherine,Princess of Wales)抵達紐約訪問美國時,哈里夫婦的Netflix影集預告片也隨之發布。

報道多次提到,儘管查理斯三世願意與哈里和解,但熟悉王室事務人士表示,威廉王子卻並非如此,他對哈里夫婦極度不信任。