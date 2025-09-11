英王查理斯三世與哈里王子成功破冰　父子時隔20個月首度會面

英國媒體9月10日（周三）報道，哈里王子（Prince Harry）在倫敦加倫宮（Clarence House）與父親查理斯三世（King Charles III）舉行會面，這是他們自2024年2月以來的首次會面。



據英國廣播公司（BBC）報道，白金漢宮證實，哈里王子在拜訪英王官邸期間，與父親查理斯三世私下茶聚約50分鐘。

之後，哈里在回答記者提問時提到查理斯三世，「是的，他狀態不錯」（yes, he's great）。

報道指，這次會面被視為兩人改善父子關係，重建互信的第一步。

2025年9月10日，英國倫敦，英王查理斯三世（King Charles III）乘車抵達加倫宮（Clarence House）。（Reuters）

查理斯三世10日（周三）下午從蘇格蘭抵達倫敦；哈里王子自8日（周一）起一直在英國參與慈善活動。

哈里王子今年5月接受BBC採訪時曾動情地表示，他希望與王室重建關係，並表示：「我希望與家人和解。」

父子兩人最後一次見面是在去年查理斯三世確診癌症後不久，哈里王子飛往英國進行了一次短暫的會面。

此後，儘管哈里王子曾多次返回英國，包括出席聆訊，但他從未與查理斯三世見面，兩人的關係似乎較為緊張。

哈里王子在茶聚後就前往下一場活動，王室表示不會對這次私人會面發表進一步評論。

哈里8日（周一）返回英國，並在倫敦和諾定咸（Nottingham）參加一連串慈善活動。他將於11日（周四）離開英國，返回美國。哈里的妻子梅根（Meghan Merkel）和孩子們並沒有隨哈里出訪英國。