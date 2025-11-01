Kim Kardashian質疑美國登月真實性　NASA反駁：去過6次｜有片

美國真人騷女星金卡戴珊（Kim Kardashian）在「The Kardashians」節目最新一集中稱，自己認為美國1969年的登月「根本沒發生過」。美國運輸部長兼代理美國太空總署（NASA）署長達菲（Sean Duffy）10月30日在X平台發文反駁稱，「我們之前去過月球…而且還是6次！」



《紐約郵報》（New York Post）報道，金卡戴珊在節目中對美國女演員莎拉寶森（Sarah Paulson）說：「到目前為止，我已經給你發了一百萬個奧爾德林（Buzz Aldrin）和另一個人（岩士唐，Neil Armstrong）的採訪影片。」金卡戴珊接着讀了一段據稱是奧爾德林在回答有關「登月探險中最驚險時刻」問題時所說的話。

她讀道奧爾德林的回答，「根本沒有甚麼驚險時刻，因為它根本沒發生過。本來可能會很驚險，但因為沒發生，所以並不驚險。」金卡戴珊稱，95歲的奧爾德林可能因為年老，導致對於登月事件的說法開始出現紕漏。金卡戴珊亦稱，「所以我覺得登月根本沒發生過」。

對此，NASA代理署長達菲除在X平台駁斥金卡戴珊的說法外，還提及美國目前的「阿耳忒彌斯（Artemis）」登月計劃，稱「我們贏得了上一次的太空競賽，也會贏得這一次。」

阿波羅登月50周年：美國太空人岩士唐（左）、柯林斯（Michael Collins，中）和奧爾德林（右）是1969年乘搭阿波羅11號登陸月球的人類。（Getty Images）

1969年7月20日，岩士唐和奧爾德林在「阿波羅11號」任務中成為首批登上月球的人類。金卡戴珊提到奧爾德林關於登月的評論，實際上出自2015年的一次採訪，這段採訪後被斷章取義，因此助長陰謀論的傳播。