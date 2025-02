Banksy《惡搞油畫》系列再上拍　挑戰消費主義對環境問題深刻反思

【Banksy/班克西/拍賣】向來神秘的英國街頭藝術家Banksy,以富有社會批判意識的作品聞名於世,更令人佩服的是其街頭藝術緊貼時事與社會現況,同時作品在拍賣場上亦能奪得佳績,著名的「自毀作品」《Love is in the Bin》便是一例。在2月他再有一作品迎來拍賣,是別具玩味的《Vandalised Oil》(惡搞油畫)系列,展現出他對傳統藝術形式的挑戰與再造。



《Subject to Availability》(圖片來源:蘇富比)

Banksy的身份至今仍未公開,大大增添其作品的神秘感和吸引力。他常以幽默和諷刺的方式探討政治、戰爭、消費主義和環境等議題,是次上拍的《Subject to Availability》便具有關注環境問題的意味,至於《Vandalised Oil》系列本身則是對消費主義的反思,在畫作中加上的短句,往往是商店在促銷時會做的舉動,他在畫中的雪山之上加了一個星號,於下方寫上「*Subject to availability for a limited period only」(僅限特定時段供應),並有售完即止的意思,加強消費者的購買慾。是次拍賣將於2月8日在沙特阿拉伯舉行,是為蘇富比在當地首次舉辦的國際性拍賣,在此前提之下為是次整批拍品賦予深層意義,或有測試當地市場反應及口味之意。

《Vandalised Oil (Choppers)》(圖片來源:蘇富比)

其他《惡搞油畫》系列:

《Vandalised Oil》系列是Banksy二次創作的代表作,他會入手一些油畫來進行創作,反映出他對於傳統油畫的顛覆性思考,以塗鴉方式加上油畫的形式,是對於當今藝術市場和收藏文化的諷刺?還是藉此重新思考藝術的定義?但就結果而言這系列是非常成功的。於2006年創作的《Vandalised Oil (Choppers)》同樣地結合油畫和塗鴉的技術,並附有藝術家標記和簽名,於2022年的拍賣中以438萬歐元成交,本來的油畫表現著和諧的田園風光,Banksy卻用象徵戰爭與衝突的直升機巧妙地與之結合,傳達出批判軍事力量和暴力破壞景觀的訊息以及反戰的思想,雖然拍出高價反映著Banksy在當代藝術界的影響力,但無疑地市場也認可了這種充滿玩味的藝術形式,以及所承載的社會意義和文化背景。

Banksy的樹壁畫(圖片來源:www.treesforcities.org)

在即將舉行的拍賣中,2011年完成的《Subject to Availability》估價為120萬美元,本來是一幅哈德遜河派油畫,原作者不詳,哈德遜河派是19世紀中期的美國藝術運動,當時的這個派別的風景畫家以描繪哈德遜河谷的風景為主要創作題材。作品的名字本身暗示著當今藝術市場的不確定性,反思藝術的真正價值,以及藝術在商業化社會中如何被商品化。此外,作品以自然環境的關注為核心,將被資本主義社會破壞的自然環境聯繫起來,名字及短句亦可以被視為暗示大自然自身的消亡。Banksy向來關注環境,他於去年5月在倫敦Finsbury Park一棵被大量修剪的樹後方牆壁作畫,噴塗一個正在噴塗的人像,大量綠色塗料取代已失去的樹葉,作品象徵著人類的行為正在試圖修復被破壞的大自然,假裝成一種常態,可惜環境已惡化到無法挽回。

杜象的《L.H.O.O.Q.》(圖片來源:Wiki)

說到類似的著名二次創作,令人聯起法國實驗藝術家杜象(Marcel Duchamp),他在1919年創作出一系列以《蒙娜麗莎》改造而成的作品,是他標誌性的「現成品藝術」之一,杜象在蒙娜麗莎的臉上加上小鬍子,並將作品重新命名為《L.H.O.O.Q.》,作為對傳統藝術的嘲諷,「L.H.O.O.Q.」本身是一個雙關語,在法語中的發音類似於「Elle a chaud au cul」,意指「她有一個性感的屁股」,杜象還有很多個版本的《L.H.O.O.Q.》,由不同的媒材製作,有趣的是其中一幅只將本來的《蒙娜麗莎》轉為黑白色,賦予新標題《L.H.O.O.Q. Shaved》(刮掉鬍子的L.H.O.O.Q.),別具玩味。