特朗普白宮會議打瞌睡斷正　加州州長諷：眼瞓鬼又來了｜多圖有片

美國總統特朗普（Donald Trump）11月6日在白宮楕圓辦公室宣布，降低市面流行減肥藥的售價。然而外界幾乎都是把注意力放在會議期間發生的一系列小插曲上，其中包括各大媒體清楚拍到他在其他人發言時打瞌睡。

與特朗普不和的加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）立刻模仿前者向來喜歡替人改花名的習慣，發貼文諷刺道：「眼瞓鬼特朗普又來了！」（DOZY DON IS BACK!）



英國《獨立報》報道，特朗普6日在會上宣布，與兩大藥廠禮來公司（Eli Lilly）及諾和諾德（Novo Nordisk）達成協議，同意降低部分減肥藥的售價。

當其他人陸續向媒體發言時，記者們發現坐在椅子上的特朗普居然在打瞌睡，因此都把握機拍照、錄影，而有趣的是當下正在發表講話的聯邦醫療服務中心負責人奧茲（Mehmet Oz）正談決解決肥胖問題能如何改善睡眠。

從影片中可見，奧茲向記者稱：「人們終於可以再次安睡，因為他們上床睡覺時可以正常呼吸了」與此同時，特朗普則正坐着「閉目養神」。

報道指，紐瑟姆形容特朗普是「眼瞓鬼」，顯然是模仿特朗普給前總統拜登（Joe Biden）起「眼瞓鬼拜登」（Sleepy Joe）的綽號。由於特朗普在上月的一次活動中也疑似打瞌睡，因此紐瑟姆這次才會說眼瞓鬼「又」來了。

這並不是該會議上唯一的插曲，一名藥廠高層後來突然不適暈倒，導致會議中斷。