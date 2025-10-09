WSJ：特朗普政府將不會對進口仿製藥加徵關稅

美國總統特朗普（Donald Trump）早前宣布將於10月1日對品牌藥徵收100%的關稅，惟並未提及仿製藥，據悉此舉是希望有時間與製藥公司進行更多談判。華爾街日報周三報道，美國政府並不打算對來自外國的仿製藥徵收關稅。



白宮發言人德賽（Kush Desai）發表聲明稱，現屆政府並未在積極討論根據《1962年貿易擴張法》（Trade Expansion Act of 1962）的第232條來對仿製藥徵收關稅。

此舉並非最終決定，未來幾週可能仍有變數。有消息人士指，白宮內部就是否對仿製藥加徵關稅存在分歧，憂慮會導致價格上漲和藥品短缺。更重要的是，關稅對仿製藥起不到作用，因為在印度等國家生產仿製藥的成本非常低。

不過，有部分美國商務部官員認為，對仿製藥徵收關稅和實行配額，最終可能是必要，以便將藥品生產遷回美國。

仿製藥包括抗生素、心臟病藥物和其他常見藥物，佔美國人每日用藥量的90%左右，但主要來自國外。