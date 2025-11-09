愛爾蘭瘋傳樹林現獅蹤　警調查後揭「可愛真身」　網民紛猜測原因

愛爾蘭近日瘋傳一段影片，據稱在克萊爾郡芒特沙儂 （Mountshannon）附近，有一隻疑似獅子的動物走進樹林，引起當地居民恐慌。不過，當地警方經調查後發現，這隻「獅子」的真身，其實是一隻名為「老鼠」（Mouse）的紐芬蘭犬，只是因為特殊修剪造型而引發誤會。不少網民表示：「這是愛爾蘭最可愛的獅子！」、「牠應該得個造型獎！」



綜合外媒報道，根據愛爾蘭警方說明，這宗「獅子」目擊事件發生在10月底至11月初，當時有一位貨車司機拍到這隻動物，相關的片段之後在社交媒體和WhatsApp通訊軟件上廣為流傳。從片段可見，一隻外型酷似獅子的動物緩緩地走向樹林。許多人紛紛轉發影片，擔心有猛獸在當地遊蕩會造成生命威脅。

當地警方已確認紐芬蘭犬「老鼠」，就是先前報告中在愛爾蘭西部森林出沒的「獅子」。（An Garda Síochána）

愛爾蘭國家警察部隊（An Garda Síochána）上周二正式澄清真相，指經確認這隻在東克萊爾（East Clare）樹林漫步的動物，其實是一隻紐芬蘭犬。警方表示，這隻狗的毛髮經過特殊修剪，尾巴末端保留蓬鬆毛髮，而頭部和頸部周圍則保持濃密毛髮，營造出獅子鬃毛的視覺錯覺。

當地居民對這宗烏龍事件感到「鬆了一口氣」，也讓老鼠意外成為網路紅狗。狗主事後表示，老鼠對自己最近的爆紅影片感到相當開心。

愛爾蘭國家警察部隊調查了獅子在鄉村遊蕩的報告，並確認罪魁禍首是一隻毛髮奇特的紐芬蘭犬。（An Garda Síochána ）

有當地居民猜測，狗隻可能是疾病原因而需要修剪毛髮，也有人估計，老鼠的主人可能是因為近期的萬聖節而特意修剪其毛髮，方便帶牠逐家逐戶要糖果，參與Trick or treat活動。

紐芬蘭犬是一種大型犬種，成犬體重可高達度70公斤、身高可達1米。牠們體型巨大、聰明、力量驚人，而且性格冷靜和忠誠。該犬種肌肉結實，有雙層毛髮，腳掌寬闊，並天生會游泳，非常擅長水中救援工作。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）曾把其作為禮物，送給一名10歲女孩。