以巴衝突｜愛爾蘭：若以色列參賽　將退出2026歐洲歌唱大賽

愛爾蘭廣播電視（RTÉ）9月11日表示，如果以色列參加明年舉行的歐洲歌唱大賽（Eurovision song contest），愛爾蘭將不會參加。西班牙、斯洛文尼亞等國此前亦要求以色列退賽。



綜合外媒報道，愛爾蘭廣播電視公司在聲明中表示，「RTÉ的立場是，如果以色列繼續參賽，愛爾蘭將不會參加2026年歐洲歌唱大賽。愛爾蘭是否參賽的最終決定將在歐洲廣播聯盟（EBU）做出決定後做出。」

在2024年5月9日舉行的歐洲歌唱大賽（Eurovision）半決賽中，以色列選手戈蘭（Eden Golan）憑藉歌曲《Hurricane》成功晉級總決賽。（Reuters）

該份聲明亦解釋稱，鑑於加沙當前持續且駭人的生命損失，愛爾蘭若參加以色列同樣會出席的比賽將是不合情理的。

圖為2024年5月8日，代表以色列參加第68屆歐洲歌唱大賽（Eurovision）參賽的歌手戈蘭（Eden Golan）在瑞典城市馬爾默（Malmo）的會場綵排。（Reuters）

歐洲歌唱大賽將於明年5月在維也納舉行，作為全球第二大電視盛事，其觀眾人數超過1.6億。通常情況下，廣播公司必須在10月前告知歐洲廣播聯盟他們是否會參加，但今年的截止日期被推遲至12月，並已指派一位顧問與各廣播公司合作尋求解決方案，可能還會對以色列的參賽資格進行投票。