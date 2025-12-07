加州州長遭諷坐姿似「乸型」　引AI圖片反擊

加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森 ）周三（12月3日）因在在《紐約時報》DealBook峰會上的盤腿坐姿被部分評論者形容為「女性化」、「怪異」，引發爭議。



為回應批評，紐瑟姆新聞辦公室12月6日在社交媒體X上發佈了一張AI生成的幽默圖片，圖中紐瑟姆雙腿以誇張姿勢交叉，並配文「民主需要靈活性」。紐瑟姆本人轉發並評論「WOW！」。

荷里活女星、金像影后荷爾芭莉（Halle Berry）在同一場合批評紐瑟姆，稱其「貶低女性」，不應成為下一任美國總統。她指責紐瑟姆連續兩年否決了旨在為更年期及圍絕經期女性提供全面醫療保險的《更年期護理公平法案》。

紐瑟姆在機場回應傳媒提問，表示相關措施已包含在加州2026年預算中，並稱已與荷爾芭莉的經理人溝通，雙方正「解決此問題」。

其發言人解釋，此前否決法案是因為擔心其會無意中增加數百萬工薪家庭本就緊張的就醫成本。有內部消息稱，荷爾芭莉的發言促使紐瑟姆提前公布相關預算安排的時間表。