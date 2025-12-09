美國女子11美元買錢罌竟藏巨款 驚喜後生罪惡感 網民齊勸收下
美國德州女子日前在二手商店以10.99美元購入一個外觀奇特的粉紅豬錢罌，不料回家後竟發現內藏多達2028美元現金（約1.6萬港元）。讓這名女子欣喜若狂，立刻將開箱過程拍攝上傳網路，影片曝光短短幾天，就吸引近百萬次點閱。
不過該女子當下雖開心，後續又有點罪惡感，糾結要不要聯絡二手商家，把這筆錢給他們處理。
二手豬錢罌竟藏2028美元：
「醜得嚇人」粉紅豬錢罌 竟藏1.6萬現金
據《紐約郵報》報道，德州女子卡翠娜（Katrina）經常在當地二手商店挖寶，這次以10.99美元購買一個造型獨特的粉紅豬錢罌。卡翠娜表示，當時店員剛推出商品，她立刻被這個復古又奇特的錢罌吸引，儘管許多人認為它醜得嚇人，她仍決定買下。並在影音平台TikTok分享這段驚喜經歷。
卡翠娜回家後發現錢罌底部塞口完好未拆，並好奇打開，沒想到竟拉出八袋塑膠袋，裡面裝用髮圈綁好捆起來的紙鈔。清點後發現總額達2028美元，讓她驚喜到語無倫次。卡翠娜興奮表示：
我常在二手店買奇怪的東西，但從沒找到過這麼多現金，這次真的太開心了！
不過，卡翠娜開心後又有點罪惡感，糾結要不要聯絡二手商店，把這筆錢給他們處理。影片曝光後引發熱議，網友留言表示這筆錢應該歸她所有，恭喜她的好運。紛紛留言：
「沒有人在找那個東西，也許有人整理了他祖母的房子後把它捐出去，現在它是你的了，就接受這份幸運吧」
「如果你對那些錢感到愧疚，那就捐些錢去幫助弱勢吧」
「不要拒絕這種好事，這是你命中該遇到的恩惠」
「你已經買下它了，代表裡面的所有東西都屬於你了」
