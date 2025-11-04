「信封儲錢法」老土卻竟獲年輕一代鍾愛！即睇實踐方法、優點缺點

英國布里斯托大學個人財務研究中心最新報告指出，定期存錢不僅有助於應對突發的財務壓力，還可能改善個人的睡眠品質。



研究顯示，即使每月僅存入少量金錢，也能顯着減少財務焦慮，提升人們的生活滿意度；低收入者如果能養成存錢習慣，生活滿意度與較高收入但未存錢者相當；定期存錢的人群，不僅在面對財務困境時也表現出更強的韌性，也睡得更好。

而對於難以儲蓄、常常不小心成為「月光族」的人來說，或許能嘗試看看「信封存錢法」（Cash Stuffing）。

相關文章：理財｜人工高又如何！抱有這5大壞習慣生活 賺得再多戶口也是零

+ 10

傳統的「信封存錢法」重新爆紅！年輕一代為何推崇用信封理財？

近期，傳統的信封存錢法重新在年輕一代流行起來。背後原因可能是在當前的經濟環境下，許多年輕人首次面臨着信用卡債務和通貨膨脹的壓力，這使得他們更傾向於尋找直接且簡單的理財方法。信封存錢法透過將現金實體化並分配到不同的開銷類別中，提供了一種視覺化且易於操作的預算管理方式。

在 TikTok 等社交媒體平台上，與「Cash Stuffing」相關的影片備受流行，總觀看次數超過 30 億次。這表明這種方法不僅契合了年輕人對財務控制的需求，也滿足了他們對於分享和展示個人生活方式的偏好。簡單的理財方式，加上社交媒體的助推，使「信封存錢法」重新成為受年輕人推崇的理財方式。

如何開始信封存錢法？

要開始使用信封存錢法，你可以按照以下幾個步驟進行：

1. 列出你的支出類別

首先，列出你每個月的所有支出項目或回顧你的銀行對帳單。將這些支出分為幾個類別，例如：房租、水電費、食品、交通費、娛樂、外食等。你可以根據自己的需求設置額外的類別，比如禮物、旅行等。

2. 為每個類別設定支出限額

為每個支出類別設定每月的支出限額。可以透過查看過去幾個月的開銷來確定，或使用像「50/30/20」這樣的理財規則來分配你的收入，也就是 50% 用於必需品、30% 用於可選開銷，剩下 20% 用於儲蓄或還債。

3. 準備信封

為每個支出類別準備一個標明類別名稱的信封，用來裝每個類別的現金。你可以使用普通的白色信封，或購買一些專門設計的「預算夾」來放置這些信封。

4. 將現金並分配到信封中

每月或每周從銀行提取你所需的總金額，並將這些現金按你的支出限額分配到對應的信封中。這樣每個信封中就會有你當月預算中的錢。

5. 使用信封中的現金

每當你需要支付某個類別的費用時，從對應的信封中取出現金。一旦某個信封中的現金用完，就不要再在這個類別上花費，直到下個月或下周重新分配預算。

6. 保持紀律，不可轉移餘額

儘量避免從一個信封中拿錢補充到另一個信封中，這樣可以幫助你嚴格遵守預算。如果你發現某個類別的錢經常不夠用，考慮在下個月調整各類別的預算分配。

7. 保存剩餘現金

如果月底或每周結束後仍有剩餘的現金，考慮將這些錢存入儲蓄賬戶，或者用來還債或為其他目標儲蓄，而不是將其用作額外的開銷。

通過這些步驟落實信封存錢法，有助於控制衝動消費，並讓你更有條理地管理每月的財務。

相關文章：理財｜你與有錢人的差距在哪？即學9大金錢觀念 別只靠打工賺錢

+ 33

信封存錢法好嗎？有哪些優缺點？

信封存錢法的最大優勢在於它能幫助人們清晰地控制消費，避免超支。通過將現金實體化，用戶可以更直觀地看到每一筆錢的去向，這對於那些容易衝動消費或經常透支的人來說尤為重要。此外，這種方法還可以避免使用信用卡所產生的利息和透支費用，從而減少財務壓力。

然而，信封存錢法也存在一些不容忽視的缺點。首先，將大量現金存放在家中可能帶來安全隱患，例如盜竊、火災等突發事件，可能導致無法挽回的損失。此外，由於這種方法限制了線上購物，這可能會影響到日常生活的便利性，尤其是在當前線上消費愈來愈普及的情況下；使用現金支付也意味着無法享受到信用卡提供的購物保障和獎勵計劃，對於重視這些附加價值的消費者來說，是顯着的缺點。

對於難以控制消費的人來說，信封存錢法是一種能嘗試的支出管理方式。然而，對於更注重安全性和便利性的人來說，可能顯得不太方便。選擇是否採用信封存錢法時，應根據個人需求與生活方式進行權衡，並結合其他理財工具，才能達到最佳的財務管理效果。

延伸閱讀：理財｜叫外賣最嚇人！月光族跪求日常慳錢方法 求得6招年慳4萬

+ 15

【本文獲「經理人」授權轉載。】