意大利逃犯藏身聖誕佈景扮雕像　市長路過慧眼識破

意大利南部普利亞大區小鎮加拉託內（Galatone）近日發生一宗離奇案件。一名遭法院通緝的38歲加納籍男子為躲避警方追捕，竟藏身於鎮上廣場展示的真人大小耶穌誕生場景中，試圖假扮成東方三賢士雕像掩人耳目，不料卻被路過的市長菲洛尼（Flavio Filoni）慧眼識破。



事發於12月6日下午，菲洛尼散步經過聖十字廣場時，目光掃過旅遊局精心佈置的真人大小耶穌誕生場景。起初他並未察覺異樣，直到眼角餘光捕捉到一個細微動作：一尊身披現代外套、高舉雙臂的「賢士雕像」，竟然動了一下。市長隨即意識到事情有些不對勁，警方趕到現場逮捕這名不明身份的男子後，確認他是當局通緝的逃犯。

菲洛尼表示，他最初以為這個人只是耶穌誕生場景的一部份，後來才意識到那是個真人。他在社交平台上發文感謝警方迅速介入才得以確認此人身份。

據調查，該名男子因涉及嚴重攻擊及拒捕案件，早前被博洛尼亞（Bologna）法院判處9個月15天監禁，卻在判決後逃逸無蹤。他從意大利北部一路南下至普利亞大區，最終選擇藏身於這座南方小鎮的聖誕佈景中。