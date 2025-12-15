搭飛機隨身行李超重？　美國旅行達人分享「1密技」：10年沒被罰

航空公司托運行李的費用高昂，越來越多人選擇輕裝上陣，只帶隨身行李上機。有美國旅行達人Melissa Tovar在TikTok分享如何避免隨身行李超重費用，引起許多網民關注。



Tovar表示，最重要的一點就是盡量全程網上辦登機，拿到登機證後直接去安檢與登機口，避免到人工櫃枱辦理登記，因為乘客最常在人工櫃枱被要求量度手提行李重量。

如果旅客確實有行李要托運，而隨身行李也超重，人工櫃枱的工作人員在辦理托運時很可能也會要求對隨身行李進行稱重。Tovar表示這種情況下則可以把隨身行李留給同行者，但獨自出行時這種方法就不適用了。

Tovar說，過去十年她一直只帶隨身行李旅行，從未被航空公司員工攔下稱重。但她也聲明，雖然她從未遇到過這種情況，但這些技巧可能不適用於某些航空公司，乘客登機時隨身行李仍可能會被稱重，但概率較低。

2025年9月20日，英國倫敦，一名旅客抵達希斯路機場（Heathrow Airport）2號航站樓。由於網絡攻擊導致報到和登機系統中斷，航班延誤和取消。此次攻擊已波及歐洲幾家主要機場。（Reuters）

​

美媒Parade的作者Melissa Cabey就分享自己如何在盡量在隨身行李中「加料」。她稱，一種選擇是用枕套法。大多數航空公司允許攜帶個人枕頭，乘客可以利用這一點，拿一個空枕套，裝上隨身行李里的衣物，如果是毛衣或外套這種較大的物品就更能減輕隨身行李的重量和體積。

另一種選擇是帶頸枕並拿出頸枕內的填充物，用襪子和內衣等物品替代，這些物品足夠小，可以放進靠墊盒，而且足夠柔軟，讓頸枕可以使用。