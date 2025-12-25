英國男連唱42小時聖誕歌破健力士紀錄：中途出現幻覺想放棄｜有片

隨着聖誕節臨近，各地不少商場、店舖都播放着聖誕歌曲，為客人營造節日氣氛。英國一名男子12月10午夜起親自連續演唱42小時的聖誕歌，成功打破健力士世界紀錄，超越31小時的舊紀錄。他事後表示，自己中途因睡眠不足而出現幻覺，一度想放棄挑戰，但看到愈來愈多觀眾到場，最終使他有堅持下去的決心。



英國廣播公司（BBC）及《紐約郵報》報道，63歲的Dave Purchase於10日午夜在英國格洛斯特市（Gloucester）的一間餐廳開始挑戰。

Dave Purchase按規定每小時只能休息五分鐘，但可以選擇連續唱4小時來換取20分鐘的休息時間，每首歌之間他只能休息20秒，而現場有兩名計時員負責監督。

在這漫長的42小時裏，Dave Purchase選擇了38首歌曲，每首重複唱了18次，歌單包括《聖誕鈴聲》（Jingle Bells）和《去年聖誕節》（Last Christmas）等經典歌曲。他完成挑戰後透露，自己堅持了32個小時後，幾乎一度想放棄。

我（當時）感覺自己快要撐不下去，睡眠不足導致我開始出現幻覺，我唱到一半時都快睡着了 Dave Purchase

不過，Dave Purchase表示，當觀眾開始進入場館時，興奮的情緒瞬間就讓他重新振作起來。他受訪時稱：「我（當時）告訴自己我可以做到，因為我知道我可以連續唱歌好幾個小時。」

隨着時間流逝，愈來愈多人特意前來為他加油，把一場個人挑戰變成社區活動。Dave Purchase表示：「人們透過我們舉辦的活動結交朋友，他們遇到了以前從未見過的人—這是人與人之間很好的互動。」

最終，他成功於12日下午6時、共計演唱684首歌後完成挑戰，打破由尼日利亞女子於2023年創下的31小時紀錄。