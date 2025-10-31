安德魯王子貶為平民　王室上次剝奪頭銜事件已是百年前｜新聞背後

英國安德魯王子（Prince Andrew）醜聞纏身，10月30日終遭王室「貶為平民」，剝奪所有剩餘頭銜，並逐出王室莊園。據外媒報道，對上一次有高級王室人員遭剝奪頭銜已是逾100年前的第一次世界大戰期間，主因是他們與德國的連繫。



英國王室：圖為英國安德魯王子（Prince Andrew）2023年12月25日參與皇室聖誕節儀式。（Reuters）

第一次世界大戰發生於1914年至1918年期間，專門報道王室新聞的The Crown Chronicles指，英國1917年訂立的《剝奪頭銜法案》（Titles Deprivation Act 1917），影響到一些與德國尤其是德軍有聯繫、同時擁有英國爵位的王室成員。

在一戰期間，英王佐治五世（George V）更把家族王朝名字從與德國甚有淵源的薩克森-科堡-哥達王朝（Saxe-Coburg and Gotha），改名為溫莎王朝（Windsor），即變成以王室的古老城堡溫莎堡（Windsor Castle）為名。

圖為2025年10月21日，路透社無人機拍攝、位於溫莎大公園內的王室莊園一帶環境。（Reuters）

誰遭剝奪頭銜？

當代歷史學家塞爾登（Anthony Seldon）稱，上一位遭剝奪頭銜的高級王室成員已是逾100年前，為維多利亞女王的孫子查爾斯·愛德華王子（Prince Charles Edward），1919年，他因在一戰中為德國作戰而遭剝奪奧爾巴尼公爵（Duke of Albany）頭銜。

根據資料，查爾斯·愛德華王子15歲前都在英國度過，至15歲突獲選為德國薩克森-科堡-哥達公國的爵位繼承人，於是移居德國。他在一戰期間支持德方，並擔任將軍，由於他是「一半英國人」，為了表示對德國的忠誠，他出售所有的英國收藏。

1933年的查爾斯·愛德華（Bundesarchiv, Bild 146-2007-0184 / CC-BY-SA 3.0）

另一人還有來自德國的奧古斯特王子（Prince Ernest Augustus），他本來是漢諾威王儲，後來流亡，獲英國維多利亞女王授予勳章及上將軍階，並成為昆布蘭和特維奧特戴爾公爵（Duke of Cumberland and Teviotdale）。

一戰爆發後，英德關係緊張，英王佐治五世先把奧古斯特王子從勳章名單除名，至《剝奪頭銜法案》訂立後，再剝奪他的頭銜和殿下（HRH）尊稱。

來自德國的奧古斯特王子（Prince Ernest Augustus）

奧古斯特一生視自己為德國君主，並未放棄漢諾威王位繼承權。1919年，英方以「拿起武器對抗英國」為由，將其名字從大不列顛及愛爾蘭貴族名冊中除名。