聖誕節｜全球歡渡12月25日：滑水聖誕老人、拋肉狂歡、泳衣派對
撰文：陳楚遙
12月25日，全球多地迎來聖誕節慶祝活動，從傳統宗教儀式到特色地方習俗，節日氣氛熱烈。從美國的滑雪聖誕老人、梵蒂岡教宗良十四世（Pope Leo XIV）主持的彌撒，到倫敦向人群拋灑巨型肉塊，世界各地的民眾均想方設法慶祝聖誕。
在美國，有聖誕老人裝扮者以滑水等運動方式增添節慶趣味。英國倫敦則有一項另類傳統，在聖誕夜拍賣會上出售各種肉類，有人向人群拋擲巨型肉塊，引發歡呼。在印度古爾馬爾格，兩名裝扮成聖誕老人的男子坐在雪地上，在聖誕節慶祝活動開始前自拍。而在烏克蘭、中國和巴基斯坦，當地信徒於24日晚間聚集於教堂，參與平安夜禮拜。
至於南半球國家，秘魯一班交通警察則在聖誕節前夕，化身成聖誕老人，向當地小朋友派發禮物；而在澳洲，不少民眾前往沙灘慶祝，身穿泳衣、頭戴聖誕帽享受太陽和微風。
雖然全球大多數基督徒遵循公曆，在12月25日慶祝聖誕節。然而，許多東正教基督徒依循「儒略曆」，將於明年1月7日才進行主要慶祝活動。世界各地不同的慶祝方式與傳統，共同構成了聖誕節豐富多元的節慶景象。
